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Andrea Valdiri expuso el angustiante momento que vivió con un grupo de manifestantes

Andrea Valdiri causó conmoción al mostrar cómo un grupo de personas arremetieron en su contra: un video dejó la evidencia de todo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Quedó en video el altercado que vivió Andrea Valdiri con manifestantes
Andrea Valdiri reveló el difícil momento que vivió tras regresar de Venezuela. (Foto/ Canal RCN)

Sobre el medio día de este miércoles 8 de julio, la empresaria, Andrea Valdiri, expuso una grave situación que vivió en Riohacha, justo cuando regresaba de Venezuela tras la ayuda humanitaria que llevó tras el terremoto.

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De acuerdo con los videos que publicó la barranquillera, dejó en evidencia el altercado que vivió, dejando ver cómo se dieron las cosas y así mismo, habló detallando todo lo que ocurrió mientras trataba de regresar a su casa.

La situación se escaló tanto que, ya circula la otra versión de los hechos a través de las plataformas digitales, pero, ha recibido apoyo tras dejar en evidencia cómo fue el problema desde su perspectiva.

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Por ahora, se sabe que Andrea está bien, pero no pudo evitar mostrarse afectada por todo lo que ocurrió con ella y su equipo de trabajo de regreso a su casa.

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y un grupo de manifestantes?

A través de sus historias de Instagram, Andrea Valdiri contó que estaba de regreso a su casa y pasando por Riohacha vio que había una manifestación o paro; por lo que ella pregunta si puede transitar por ahí.

Andrea Valdiri reveló el difícil momento que vivió tras regresar de Venezuela
Andrea Valdiri vivió momentos de pánico tras regresar de Venezuela. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con su relato, alguien le dijo que sí, pero un grupo de personas la rodearon y no la quisieron dejar pasar, pero todo escaló porque se generó un problema; Andrea mencionó que la trataron mal y que golpearon su carro.

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De hecho, en los videos que mostró, dejó ver que le sacuden el auto mientras ella y su equipo permanecen adentro, mientras que exige respeto. En un momento se ve que ella se quiere bajar y encarar a un señor, quien supuestamente más arremetió en contra de ella.

¿Qué dijo Andrea Valdiri tras vivir duro momento?

Andrea Valdiri dijo que sentía tristeza de que las personas recurrieran a estos actos, pues que se podía manifestar, pero no así, además, confesó que ella no tenía la culpa de lo que ocurría; por lo que entendió, es que los manifestantes son comerciantes que exigían, ala parecer una reubicación.

Andrea Valdiri vivió momentos de pánico tras regresar de Venezuela
Quedó en video el altercado que vivió Andrea Valdiri con manifestantes. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, tras vivir este lamentable momento, la empresaria rompe en llanto diciendo que está agotada de tanto señalamiento. Dijo que, ella venía de Venezuela de hacer algo bonito, pero no se esperaba ese ataque.

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