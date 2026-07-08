El streamer Westcol reaccionó a la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 luego de perder en octavos de final contra la Selección de Suiza.

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¿Qué dijo Westcol sobre el partido de Colombia versus Suiza en el Mundial 2026?

El influenciador realizó una transmisión en vivo donde mostró su reacción luego de que Colombia quedara por fuera del Mundial 2026 tras una derrota inesperada.

Recordemos que, los cafeteros empataron el marcado con un resultado 0-0, por lo que tuvieron que irse a penales, donde Suiza fue superior tras lanzamientos fallidos de Dávinson Sánchez y el Cucho Hernández.

El creador de contenido se mostró bastante molesto luego de que Colombia no pudiera pasar a cuartos de final.

"La verdad no nacimos para una Copa Mundial, nosotros hacemos café chim**, qué suave que lo eliminen a uno así. Colombia se estaba ganando el respeto, pero lo elimina Suiza y pierden todo el pote, muy triste", expresó.

Asimismo, detalló que todo el tiempo estuvo confiado de que Colombia le ganaría a Suiza, por lo que, en lo único que pensaba era en celebrar.

"Nunca había visto un partido con tanta confianza, yo venía a celebrar con mis amigos (...) a uno ya no le dan ganas ni de ver ese mundial (...) En ningún momento en mi día yo pensé en la derrota, era algo tan surrealista en mi mente, yo no pensé en si perdemos", agregó.

¿Westcol se fue contra Campaz en el Mundial 2026?

El streamer también arremetió contra el futbolista Jaminton Campaz, responsabilizándolo de que la derrota habría sido en mayor parte por su culpa.

"Campaz nos eliminó, tuvo el 70% de la eliminación, tuvo un gol para librarnos de esos penales", agregó.

Asimismo, bromeó con su amigo, el cantante Blessd, quien mandó a pintar dos de sus lujosos autos con los colores de la bandera de Colombia, indicando que tenía que cambiarlos de nuevo y señalando que el artista habría hecho el gol más fácil que Campaz.

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Tras sus declaraciones, muchos fanáticos se mostraron a favor y coincidieron con él, mientras que otros no dudaron en cuestionarlo.