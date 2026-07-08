Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Westcol tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

El streamer Westcol arremetió contra Campaz tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
westcol tras eliminacion de colombia
Westcol reacciona a eliminación de Colombia en el Mundial/AFP: Tommaso Boddi/Raul Arboleda

El streamer Westcol reaccionó a la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 luego de perder en octavos de final contra la Selección de Suiza.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Westcol sobre el partido de Colombia versus Suiza en el Mundial 2026?

El influenciador realizó una transmisión en vivo donde mostró su reacción luego de que Colombia quedara por fuera del Mundial 2026 tras una derrota inesperada.

colombia eliminada contra suiza

Recordemos que, los cafeteros empataron el marcado con un resultado 0-0, por lo que tuvieron que irse a penales, donde Suiza fue superior tras lanzamientos fallidos de Dávinson Sánchez y el Cucho Hernández.

El creador de contenido se mostró bastante molesto luego de que Colombia no pudiera pasar a cuartos de final.

"La verdad no nacimos para una Copa Mundial, nosotros hacemos café chim**, qué suave que lo eliminen a uno así. Colombia se estaba ganando el respeto, pero lo elimina Suiza y pierden todo el pote, muy triste", expresó.

Asimismo, detalló que todo el tiempo estuvo confiado de que Colombia le ganaría a Suiza, por lo que, en lo único que pensaba era en celebrar.

"Nunca había visto un partido con tanta confianza, yo venía a celebrar con mis amigos (...) a uno ya no le dan ganas ni de ver ese mundial (...) En ningún momento en mi día yo pensé en la derrota, era algo tan surrealista en mi mente, yo no pensé en si perdemos", agregó.

¿Westcol se fue contra Campaz en el Mundial 2026?

El streamer también arremetió contra el futbolista Jaminton Campaz, responsabilizándolo de que la derrota habría sido en mayor parte por su culpa.

westcol tras eliminacion de colombia contra suiza

"Campaz nos eliminó, tuvo el 70% de la eliminación, tuvo un gol para librarnos de esos penales", agregó.

Asimismo, bromeó con su amigo, el cantante Blessd, quien mandó a pintar dos de sus lujosos autos con los colores de la bandera de Colombia, indicando que tenía que cambiarlos de nuevo y señalando que el artista habría hecho el gol más fácil que Campaz.

Artículos relacionados

Tras sus declaraciones, muchos fanáticos se mostraron a favor y coincidieron con él, mientras que otros no dudaron en cuestionarlo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra sorprendió con su reacción tras la derrota de Colombia La Liendra

La Liendra se pronunció con polémico comentario tras la eliminación de Colombia

La Liendra compartió un video junto a un comentario controversial con respecto a La Selección Colombia, tras su eliminación.

La foto que compartió Salomé, hija de James Rodríguez, tras la eliminación de Colombia James Rodríguez

Salomé, hija de James Rodríguez, conmovió tras la eliminación de Colombia del Mundial, ¿qué dijo?

Salomé, hija de James, reapareció tras la eliminación de Colombia del Mundial con emotivo mensaje.

La nueva predicción de Yina Calderón desató rumores Yina Calderón

Yina Calderón reveló la primera señal sobre la famosa embarazada: ¿fruto de un reality?

Yina Calderón destapó nueva controversia al dar las primeras pistas de la supuesta famosa que estaría esperando un bebé.

Lo más superlike

¿Argentina llegará a la final del Mundial 2026? Esta fue la predicción que hizo Mhoni Lionel Messi

¿Argentina llegará a la final del Mundial 2026? Esta fue la predicción que hizo Mhoni

Mhoni compartió una nueva predicción acerca de si la Selección de Argentina llegará o no a la final en el Mundial 2026.

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

El video de Blessd antes del Colombia vs. Suiza desató una ola de críticas tras la eliminación. Blessd

Blessd mostró sus carros de la Selección Colombia y terminó recibiendo duras críticas tras la derrota

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido