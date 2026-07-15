A cinco minutos del final, cuando Argentina estaba abajo en el marcador, Enzo Fernández apareció con un remate de media distancia que cambió el desarrollo del partido.

Su anotación permitió que la selección igualara el compromiso y, minutos después, consiguiera la victoria para clasificar a la final del Mundial 2026.

¿Quién es Enzo Fernández, el jugador que marcó el empate de Argentina?

Enzo Fernández es un futbolista argentino de 25 años, nacido el 17 de enero de 2001 en San Martín. Se desempeña como mediocampista y actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra, equipo al que llegó en enero de 2023 tras destacar con Benfica y con la selección argentina.

Él es Enzo Fernández, jugador que marcó el empate de Argentina / (Foto de AFP)

El volante hizo parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y desde entonces se ha consolidado como uno de los jugadores habituales en las convocatorias de Lionel Scaloni.

Con el Chelsea también ha mantenido continuidad. Durante la temporada 2025/2026 disputó 54 partidos y convirtió 15 goles entre todas las competiciones. Su rendimiento ha hecho que en las últimas semanas aparezca en versiones de prensa relacionadas con un posible interés del Real Madrid.

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¿Cómo fue el gol de Enzo Fernández contra Inglaterra?

Argentina llegó al minuto 85 con una desventaja de 1-0, luego del gol que Anthony Gordon había convertido para Inglaterra en el segundo tiempo. La selección sudamericana necesitaba un empate para mantenerse en competencia.

La jugada comenzó con Messi, quien recibió cerca del área y habilitó a Enzo Fernández. El mediocampista controló el balón fuera del área y sacó un remate de derecha que superó al arquero Jordan Pickford, quien hasta ese momento había respondido en varias oportunidades.

El 1-1 cambió el impulso del partido. Ya en el tiempo de reposición, Messi volvió a participar en el ataque con un centro que encontró a Lautaro Martínez, quien conectó de cabeza para marcar el 2-1 definitivo y asegurar la clasificación de Argentina.

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

Con este resultado, Argentina avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca del título.

El compromiso está programado para el domingo 19 de julio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Antes de ese encuentro, el sábado 18 de julio, se jugará el partido por el tercer lugar.

La final reunirá a dos selecciones que superaron las fases eliminatorias del torneo y definirá al nuevo campeón del mundo. En Colombia, el compromiso será transmitido por la señal oficial de Canal RCN y su aplicación.