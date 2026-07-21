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Ella es Camila Galante, la bella esposa de Leandro Paredes quien cautivó en el Mundial 2026

Tras la polémica reacción que tuvo Leandro Paredes en la final del Mundial 2026, su bella esposa ha cautivado en redes sociales..

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Camila Galante, la bella esposa de Leandro Paredes quien cautivó en el Mundial 2026
¿Quién es la bella esposa de Leandro Paredes? | AFP: Juan Mabromata

El nombre de Leandro Paredes, reconocido futbolista de la Selección de Argentina se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser bicampeón del Mundial 2026, sino también, por la polémica reacción que tuvo con los futbolistas de la Selección de España, Eric García y Pablo Gavi.

Así también, Leandro no solo ha sido tendencia por todos lo ocurrido en la final del Mundial 2026, sino también, por la identidad de su bella esposa, quien desata opiniones en redes sociales.

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¿Quién es la bella esposa de Leandro Paredes quien cautivó en el Mundial 2026?

El nombre de Camila Galante se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por ser la esposa del futbolista argentino Leandro Paredes.

En la actualidad, Camila Galante se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital y emprendedora, pues, cuenta con más de un millón de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ella es Camila Galante, la bella esposa de Leandro Paredes quien cautivó en el Mundial 2026
Este mensaje dejó Leandro Paredes en sus redes. | AFP: Raúl Arboleda

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Así también, Camila se convirtió en tendencia durante el Mundial 2026 al ser captada por las cámaras al ser viste en múltiples ocasiones en los distintos partidos que llevó a cabo la Selección de Argentina durante el Mundial 2026.

En una de las recientes publicaciones que compartió Camila en sus redes sociales, se videncia que tuvo la oportunidad de asistir al estadio junto a sus tres hijos, fruto de su relación con Leandro Paredes.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Leandro Paredes mediante sus redes sociales?

Ella es Camila Galante, la bella esposa de Leandro Paredes quien cautivó en el Mundial 2026
Así fue la final de Argentina en el Mundial 2026. | AFP: Al Bello

Cabe destacar que Leandro Paredes ha sido tendencia no solo por ser bicampeón de la Copa del Mundo, sino también, por una polémica reacción que tuvo con los futbolistas de la Selección de España cuando finalizó el partido de la final del Mundial 2026.

Por ello, Leandro reapareció en sus redes sociales el pasado 20 de julio a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 14 millones de seguidores, en la que dejó el siguiente mensaje:

“Gracias Argentina, te amo hoy y siempre. Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país”, agregó Leandro Paredes en la descripción de la publicación.

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