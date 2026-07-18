Revelan la sorpresa que prepara el equipo de Yeison Jiménez para el día de su cumpleaños

Han pasado seis meses desde la muerte de Yeison Jiménez, una pérdida que conmocionó a la música popular colombiana y dejó un profundo vacío entre su familia, amigos y miles de seguidores. Ahora, se acerca una de las fechas más emotivas desde su partida: el próximo 26 de julio, día en el que el artista habría celebrado sus 35 años.

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¿Cuál fue la sorpresa que anunció el equipo de Yeison Jiménez para cumpleaños?

Con motivo de esta fecha, el equipo que continúa preservando su legado a través de redes sociales anunció que en los próximos días habrá importantes novedades para quienes siguen recordándolo a través de su música.

Hay fechas que el corazón nunca olvida.

En el mensaje publicado, el equipo de Yeison aseguró que el próximo 26 de julio, día en el que el cantante cumpliría sus 35 años, van a darle una sorpresa a sus fanáticos.

Este 26 de julio, el cumpleaños de Yeison será un día para recordarlo con el mismo amor con el que él siempre nos regaló su música.

Según afirmaron, será una sorpresa para todos esos seguidores que siguen teniendo a Yeison en su corazón a pesar de su partida y que de seguro va a ser algo que los emocionará.

En su honor, tenemos una sorpresa a quienes lo llevan en el corazón.

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Equipo de Yeison Jiménez anunció que lanzarán canción que dejó grabada el artista

Antes de su fallecimiento, Yeison Jiménez dejó varias canciones grabadas. Una de ellas verá la luz el próximo 23 de julio y lleva por nombre "Mala de Profesión".

Al anunciar el lanzamiento, su equipo aseguró que este era un proyecto que el cantante esperaba compartir con su público.

"Yeison imaginó el momento en que esta canción saliera al mundo. Imaginó escucharla en las voces de ustedes, verla recorrer caminos y convertirse en otra de esas historias que solo la música sabe escribir."

Además, agregaron que ahora serán sus seguidores quienes ayuden a cumplir ese sueño que tenía Yeison Jiménez con esta canción que según revelaron él quería sacar en diciembre de 2025.

"Hoy ese momento llegó… pero ahora somos nosotros quienes tenemos la misión de llevar ese sueño tan lejos como él lo imaginó."

Aunque por ahora no se conocen más detalles sobre el homenaje, sus seguidores ya esperan con emoción tanto el lanzamiento de "Mala de Profesión" como la sorpresa que su equipo revelará el día en que Yeison Jiménez habría celebrado un nuevo cumpleaños.

Estos dos anuncios han provocado múltiples reacciones en los seguidores del artista quienes siguen sin asimilar su partida.