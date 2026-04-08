Shakira recreó su icónica foto de hace 30 años y conmovió a sus seguidores

La cantante colombiana Shakira se ha empezado a apoderar de las tendencias tras recrear foto de sus inicios en la música.

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¿Cuál fue la foto que Shakira recreó 30 años después?

Tras el final de su gira por Estados Unidos, Shakira decidió hacer un viaje al pasado y recrear de manera divertida una icónica foto suya.

A través de sus redes sociales, la barranquillera compartió una nueva fotografía en la que repitió una de las imágenes más emblemáticas de sus primeros años en la música.

La cantante volvió a posar sentada sobre un escritorio, replicando casi a la perfección la postura y el escenario de una fotografía que marcó sus inicios y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las más recordadas por sus fanáticos.

Una foto tomada en 1997 cuando Shakira apenas tenía 20 años y que tiene una curiosa historia detrás.

Shakira recreó foto de hace 30 años. (AFP/ Kevin Kane)

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¿Por qué Shakira decidió recrear icónica foto suya en escritorio?

Shakira decidió revivir este importante momento en su vida y aunque decidió hacer la versión moderna de aquella foto de 30 años atrás, la esencia siguió siendo la misma.

La barranquillera acompañó la publicación con un mensaje que hizo referencia al paso del tiempo y despertó la nostalgia de sus seguidores.

Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo.



Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus fanáticos se mostraron conmovidos al recordar ese momento cuando Shakira soñaba con ser famosa en el país y ahora ser una de las artistas más grandes del mundo.

Asimismo, muchos expresaron su intriga por conocer el motivo de la artista al recrear esta foto, ilusionándose con un nuevo álbum de la artista al estilo de sus inicios.

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¿Cuál es la historia detrás de la icónica foto de Shakira?

La fotografía original fue tomada en 1997, cuando Shakira apenas comenzaba a consolidar su carrera internacional tras el éxito de Pies Descalzos.

Durante una visita a la redacción de un periódico en Barranquilla, la cantante posó de manera espontánea sentada sobre un escritorio y frente a un computador, sin imaginar que esa imagen se convertiría, años después, en una de las más recordadas de su trayectoria.

Con el paso del tiempo, la fotografía resurgió en redes sociales y se volvió viral, dando origen a numerosos memes por la naturalidad de la escena y la expresión de la artista.



Lo que en su momento fue una simple sesión para acompañar una entrevista terminó convirtiéndose en un símbolo de la nostalgia de los primeros años de carrera de Shakira, motivo por el que la barranquillera decidió recrearla casi tres décadas después.