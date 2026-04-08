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Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón tras tildar a su novio de "feo"

Aida Victoria Merlano le contestó a Yina Calderón luego de que criticara el físico de su novio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
aida victoria merlano dedica mensaje a yina calderon
Aida Merlano le contesta a Yina Calderón/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano le respondió a la creadora de contenido Yina Calderón luego que esta tildara a su novio Escro de "feo".

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¿Qué dijo Yina Calderón de Escro, novio de Aida Victoria Merlano?

La empresaria realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre el streamer Escro, actual pareja de Aida Victoria Merlano, donde señaló que considera que el influenciador está utilizando a la barranquillera.

yina calderon sobre el novio de aida victoria merlano

Según indicó ella le está haciendo publicidad a él y no cree que él tenga tanto dinero como muchos dicen.

"Aida tiene plata y qué necesidad de meterse con semejante man tan feo", señaló.

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¿Qué le dijo Aida Victoria Merlano a Yina Calderón tras criticar a su novio?

La creadora de contenido estaba junto a Escro en una transmisión en vivo en una de sus plataformas, donde le contestó a Yina Calderón tras calificar a su novio como "feo" donde le habló directamente al streamer.

aida victoria merlano le responde a yina calderon sobre escro

"Mi amor tú no eres feo y la gente que diga que eres feo quiere contigo, es porque es una envidiosa y anhelaría estar en mi posición y tener mi relación y no se lo pienso permitir. Tienes un corazón bonito y lo más importante es tu corazón", expresó.

Asimismo, con el humor que la caracteriza bromeó indicando que el dinero que tenía lo hacía resaltar su belleza.

"Recuerda algo, a la gente que te diga que eres feo lo importante es tener el presupuesto para que esas cosas pasen a un segundo plan, te amo", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por defender a su pareja y le desearon lo mejor en su relación, mientras que otros no tardaron en criticarla y darle la razón a Yina Calderón.

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Por ahora, ambas siguen entreteniendo a sus millones de fanáticos a su manera con sus respectivos contenidos en redes sociales.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano recientemente sorprendió al anunciar que en diciembre se retirará de las redes sociales, pues ya no quiere estar más involucrada en polémicas como lo viene estando desde hace años.

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