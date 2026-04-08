Johanna Fadul reveló las razones por las que no dejará a su esposo Juanse Quintero: "No tendría dinero"
Johanna Fadul dejó claras las razones por las que no se separará de Juanse Quintero, causando furor en su comunidad digital.
La actriz Johanna Fadul sorprendió al revelar las razones por las que no dejaría a su esposo Juanse Quintero.
En una publicación en su Instagram, Fadul mostró las razones de peso por las que sigue en su relación sentimental con Juanse.
¿Cuáles son las razones por las que Johanna Fadul no deja a su esposo Juanse Quintero?
En las imágenes se puede ver a la pareja en diferentes ambientes, mientras ella explica que dejarlo sería hacerle un favor y ella favores no hace.
También dijo que sin ella él no tendría el dinero que tiene, pues es su motivación para trabajar, y que, además, su vida sería muy tranquila sin su presencia y que por eso ella vino al mundo, solo para enseñarle sobre paciencia.
La pareja está casada desde el 2015, convirtiéndose en uno de los romances más estables del entretenimiento colombiano.
Johanna ha hablado en varias ocasiones sobre la pérdida de los gemelos que esperaba junto a Quintero, un hecho que marcó profundamente su historia. A pesar de ello, la actriz ha mantenido una relación sólida con su esposo.
¿Por qué Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia 3?
Tras su participación en La casa de los famosos Colombia, la actriz se ha convertido en una figura polémica de la farándula nacional.
Dentro de la competencia Johanna hizo unos comentarios que generaron controversia en el país y que terminaron con su expulsión del reality.
Aunque fue “funada” en redes sociales, ella aseguró que esa situación no le quitaba el sueño. Incluso, después del incidente, volvió a referirse a Campanita, avivando aún más la polémica.
La actriz también fue criticada por apoyar a España en la final del Mundial contra Argentina, una postura que generó debate entre los fanáticos del fútbol. Además, sus opiniones políticas durante las elecciones de Colombia en 2026 ocasionaron opiniones divididas.
Entre tanto, Johanna sigue compartiendo sus opiniones en las plataformas digitales alegando que entre más la juzguen, más lo hará.
Recientemente publicó una historia en la que mostró su malestar por una situación de la que no dio detalles, pero dejando claro que “hay días de días” y que no siempre todo es perfecto, preocupando a su comunidad digital.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike