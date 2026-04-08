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Verónica Orozco insinúa nuevo proyecto una vez termine MasterChef Celebrity, ¿regresa a la música?

Verónica Orozco continúa en la cocina más famosa del mundo y deja un guiño: tras MasterChef Celebrity podría volver a cantar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Verónica Orozco hizo un recuento de sus dos primeras semanas en MasterChef Celebrity Colombia.
Verónica Orozco insinuó que podría volver a la música. (Foto: Canal RCN)

Verónica Orozco hizo una inesperada insinuación sobre su carrera musical. La participante de MasterChef Celebrity Colombia 2026, subió a su Instagram un recuento de su participación en las primeras semanas del programa.

Verónica Orozco sigue en competencia en MasterChef Celebrity.
Verónica Orozco fue una de las protagonistas de Las de siempre, producción de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué insinuó Verónica Orozco sobre su carrera musical?

En las imágenes se le puede ver junto a Sebastián Vega, Lina Tejeiro, Emmanuel Restrepo y Emiro Navarro, compañeros con los que ha hecho dupla en los retos.

Lo que llamó la atención de sus seguidores es que acompañó las fotografías diciendo que han sido dos semanas vertiginosas en el reality, pero que tuvo una buena noticia que debe celebrar por lo alto.

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Además, le preguntó a su comunidad digital si se imaginan que puede ser con un emoji de notas musicales, lo que muchos interpretaron como un regreso al canto.

Verónica, reconocida por su talento actoral en producciones como Francisco el matemático y Las de siempre, también tiene un camino recorrido en la música.

Verónica Orozco y Sebastián Villalobos cocinaron juntos.
Verónica Orozco y Sebastián Villalobos cocinaron juntos en un reto que entregó pines y delantales negros en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo salió el álbum de estudio de Verónica Orozco?

Su álbum homónimo de 2006 y sencillos como Las bragas, Miénteme, Descarada, ¿Dónde está mi varón? y Mala marcaron una etapa artística que sus seguidores aún recuerdan. Incluso participó en la banda sonora de Las de siempre, mostrando que su voz está más vigente que nunca.

Por ahora, todo son especulaciones y se espera que Verónica Orozco confirme o desmienta en los próximos días si realmente planea regresar a la música.

Mientras tanto, la actriz sigue en competencia dentro del programa culinario, que cada vez se pone más difícil. Con el pasar de los capítulos conoceremos si logra avanzar en la cocina más famosa del mundo o si, por el contrario, deberá despedirse de la experiencia que ha mostrado una faceta distinta de su carrera artística.

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En el reto de la noche del 3 de agosto, Verónica tuvo que cocinar junto al influenciador Sebastián Villalobos por decisión de Emmanuel Restrepo. Ambos presentaron un plato pasable, por lo que ni se ganaron el pin ni se pusieron el delantal negro.

Pautips y Luciano D’Alessandro se llevaron el pin de inmunidad, mientras que Diana Mina y Jimmy Vásquez se quedaron con los delantales negros y deberán luchar por salvarse y mantenerse en juego.

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