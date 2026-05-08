Lina Tejeiro rompió el silencio tras las críticas por cruce con Iván Marín en MasterChef Celebrity

La actriz Lina Tejeiro habló sobre la polémica que surgió alrededor de su cruce con el comediante Iván Marín en MasterChef Celebrity.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Iván Marín?

La empresaria realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, en donde habló sobre su actitud con el humorista, que ha generado opiniones dividas en redes sociales.

Confesó que debido al particular humor que ella maneja ha tenido entre sus planes hacer stand up comedy y para ello estaba buscando referentes y ayuda, por lo que buscó a Iván Marín para que la guiara en ese proceso.

Indicó que todo comenzó con un juego, pues todos le bromeaban a él con que estudiara igual que el resto, aclarando que el comediante sí estudió, pero no al nivel de ella o sus demás compañeros, razón por la que muchos lo molestaban al respecto.

"Estamos en un mundo donde las víctim*s siempre se roban el protagonismo en los realitys porque es como pobrecitos y no soy la única que le dice que tiene que estudiar, muchos se lo decíamos, pero como yo soy tan directa y frentera, y a la gente no le gusta las personas así y eso juega en mi contra", dijo.

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¿Lina Tejeiro actuó así por su embarazo?

La actriz también señaló también que su comportamiento de debía a que las jornadas de grabación y su rutina era bastante compleja, sumando a ello la presión de la competencia y que para ese momento ella ya estaba embarazada, por lo que sus hormonas estaban bastante alteradas.

Por ahora, los televidentes están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ella y el comediante, además de los demás compañeros.

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