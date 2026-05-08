Lina Tejeiro reaccionó a crítica por su relación con Sebastián Vega tras polémica actitud en MasterChef
Le recordaron a Lina Tejeiro su noviazgo con Sebastián Vega y así reaccionó la actriz.
La actriz Lina Tejeiro respondió a una de las críticas más recurrentes en redes sociales luego de su controversial actitud en MasterChef Celebrity.
¿Por qué le recuerdan a Lina Tejeiro a Sebastián Vega, con quien está en MasterChef Celebrity?
Los actores se encuentran participando en MasterChef Celebrity, donde se reencontraron luego de varios años y donde muchos fanáticos han recordaron el noviazgo que tuvieron en su juventud.
La llanera ha generado diversas reacciones en redes sociales luego de que protagonizara algunas diferencias con el chef Nicolás de Zubiría mientras este le juzgaba uno de sus platos y con el comediante Iván Marín, con quien reveló abiertamente que no quería cocinar con él debido a su nivel de conocimiento culinario.
En medio de las críticas que ha recibido la actriz, algunos le mencionaron a su exnovio Sebastián Vega, indicando que "con razón Sebastián Vega no la determinaba", a lo que ella no dudó en responder.
"Qué me va a determinar si es que nosotros ya no somos novios hace más de 20 años, de qué estás hablando, uy, como que creen que eso es un insulto, ¿en serio estás diciendo semejante ridiculez? Obvio no me va a determinar, ya pasaron muchos años, él ya tuvo dos esposas, dos hijos, pero digo como que hay gente inmadura y me calmo", señaló.
Asimismo, indicó que siempre la critican con el tema de sus relaciones anteriores y resaltó que sí lleva soltera más de cuatro años.
¿Cuándo fueron novios Lina Tejeiro y Sebastián Vega?
Los actores se conocieron en una producción en su adolescencia y allí comenzó su noviazgo en el año 2007, cuya relación duró casi tres años.
Sin embargo, según han destacado por la inmadurez del momento su relación no prosperó y cada uno tomó caminos diferentes.
Dicha ruptura fue bastante difícil para Lina Tejeiro, quien terminó yéndose del país y decidió irse a Argentina para pasar su tusa.
Actualmente, sostienen una relación profesional respetando la situación sentimental de cada uno, pues el actor se encuentra casado con Valentina Ochoa, con quien tiene un hijo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike