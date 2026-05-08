Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro reaccionó a crítica por su relación con Sebastián Vega tras polémica actitud en MasterChef

Le recordaron a Lina Tejeiro su noviazgo con Sebastián Vega y así reaccionó la actriz.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
lina tejeiro y sebastian vega
Lina Tejeiro habló de Sebastián Vega en MasterChef Celebrity/Canal RCN

La actriz Lina Tejeiro respondió a una de las críticas más recurrentes en redes sociales luego de su controversial actitud en MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados

¿Por qué le recuerdan a Lina Tejeiro a Sebastián Vega, con quien está en MasterChef Celebrity?

Los actores se encuentran participando en MasterChef Celebrity, donde se reencontraron luego de varios años y donde muchos fanáticos han recordaron el noviazgo que tuvieron en su juventud.

lina tejeiro en masterchef celebrity

La llanera ha generado diversas reacciones en redes sociales luego de que protagonizara algunas diferencias con el chef Nicolás de Zubiría mientras este le juzgaba uno de sus platos y con el comediante Iván Marín, con quien reveló abiertamente que no quería cocinar con él debido a su nivel de conocimiento culinario.

Artículos relacionados

En medio de las críticas que ha recibido la actriz, algunos le mencionaron a su exnovio Sebastián Vega, indicando que "con razón Sebastián Vega no la determinaba", a lo que ella no dudó en responder.

"Qué me va a determinar si es que nosotros ya no somos novios hace más de 20 años, de qué estás hablando, uy, como que creen que eso es un insulto, ¿en serio estás diciendo semejante ridiculez? Obvio no me va a determinar, ya pasaron muchos años, él ya tuvo dos esposas, dos hijos, pero digo como que hay gente inmadura y me calmo", señaló.

Asimismo, indicó que siempre la critican con el tema de sus relaciones anteriores y resaltó que sí lleva soltera más de cuatro años.

Artículos relacionados

¿Cuándo fueron novios Lina Tejeiro y Sebastián Vega?

Los actores se conocieron en una producción en su adolescencia y allí comenzó su noviazgo en el año 2007, cuya relación duró casi tres años.

Sin embargo, según han destacado por la inmadurez del momento su relación no prosperó y cada uno tomó caminos diferentes.

lina tejeiro sobre sebastian vega en masterchef celebrity

Dicha ruptura fue bastante difícil para Lina Tejeiro, quien terminó yéndose del país y decidió irse a Argentina para pasar su tusa.

Actualmente, sostienen una relación profesional respetando la situación sentimental de cada uno, pues el actor se encuentra casado con Valentina Ochoa, con quien tiene un hijo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo reaccionó a las críticas contra Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo se pronunció en medio de las críticas a Georgina por su apariencia

Cristiano Ronaldo reaccionó tras las críticas que ha recibido Georgina Rodríguez por cómo se ve su cuerpo en fotos filtradas.

lina tejeiro e ivan marin en masterchef celebrity Lina Tejeiro

Lina Tejeiro rompió el silencio tras las críticas por cruce con Iván Marín en MasterChef Celebrity

Lina Tejeiro se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su participación en MasterChef Celebrity.

Anuel AA reapareció en redes tras rumores de VIH: esto fue lo que publicó Anuel AA

Anuel AA reapareció en redes tras rumores sobre su salud: esto publicó

La publicación con la que Anuel AA reapareció después de los rumores sobre su estado de salud llamó la atención.

Lo más superlike

Harry Styles sorprendió en México al cantar una ranchera. Harry Styles

Harry Styles emocionó al público mexicano al cantar famosa ranchera; así fue el momento

Harry Styles emocionó a su público en México al interpretar una reconocida canción de Pedro Infante.

Famoso bloguero de celebridades preocupó a sus seguidores y terminó en el hospital Viral

Reconocido creador de contenido fue trasladado al hospital tras un preocupante crisis nerviosa

Debo, luego existo Producciones RCN

'Debo, luego existo' inició grabaciones: conoce el elenco de la nueva producción del Canal RCN

Nueva polémica para Karol G: aseguran que su nueva canción recuerda a un tema de Aitana Karol G

Karol G desató controversia por su nueva canción; usuarios la comparan con éxito de otra artista

Juancho Arango roncó en exceso en La casa de los famosos Colombia. Salud

¿Por qué roncar en exceso como Juancho Arango en La Casa de los Famosos puede ser dañino para la salud?