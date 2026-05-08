La aparición de Anuel AA en redes sociales llamó la atención de sus seguidores, quienes estaban pendientes de cualquier novedad del artista tras los rumores que surgieron sobre su salud. El cantante retomó su actividad digital con una publicación que generó reacciones entre quienes siguen de cerca su carrera.

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¿Anuel AA fue diagnosticado con VIH?

Un video que circuló en redes sociales puso a Anuel AA en el centro de rumores sobre su estado de salud. Un influenciador aseguró haber encontrado, dentro de un contenedor que supuestamente pertenecía al cantante, varios objetos personales del artista junto a medicamentos que relacionó con el tratamiento del VIH.

¿Anuel AA tiene VIH? El cantante respondió tras la viralización de unas supuestas pruebas. (Foto Freepik).

La publicación generó especulaciones entre los seguidores del puertorriqueño, aunque hasta el momento el rumor surgió únicamente a partir de lo mostrado en el video y no de una confirmación oficial sobre la salud del cantante.

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Anuel AA se pronunció posteriormente y dejó claro que los elementos mostrados no le pertenecían, aunque no hizo referencia directa al rumor sobre un supuesto diagnóstico. Ahora, semanas después de esta aparición digital, el artista reapareció en sus redes sociales.

¿Qué publicó Anuel AA en sus redes sociales tras rumores sobre su diagnostico de VIH?

El cantante sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva publicación en la que dejó ver cómo está pasando sus días lejos del ruido mediático.

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Por medio de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el artista compartió un video desde Punta Cana, destino en el que se encuentra disfrutando de unas vacaciones. En las imágenes, el cantante de música urbana apareció sonriente, luciendo sus llamativas joyas y mostrando una actitud tranquila.

La publicación llegó después de que en redes sociales tomaran fuerza versiones sobre un supuesto diagnóstico de VIH, un tema sobre el que el cantante no se refirió directamente en esta aparición. Sin embargo, sus seguidores pudieron verlo disfrutando de este descanso y dejando una nueva imagen de su actualidad.