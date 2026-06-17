Maná anuncia su primer Vive Claro en Colombia; todo lo que debes saber

Maná confirmó su regreso a Colombia con un concierto único en Bogotá. La banda mexicana se presentará el 28 de noviembre en el Vive Claro, como parte de las fechas especiales de su gira Vivir Sin Aire Tour, con la que celebrará cuatro décadas de trayectoria musical.

¿Cuándo será la fecha de Maná en Bogotá, Colombia?

La presentación en Bogotá será la primera de cinco fechas programadas en Latinoamérica. Después del concierto en Colombia, la banda continuará su recorrido por Perú, Chile, Argentina y México, en una gira pensada para grandes escenarios.

El show del 28 de noviembre será el único concierto de Maná en Colombia dentro de esta etapa del tour. Por eso, la fecha se perfila como una de las más importantes para los seguidores del grupo en el país.

La gira Vivir Sin Aire Tour reunirá varios de los temas más conocidos de la agrupación. La propuesta busca celebrar los 40 años de Maná con una producción de gran formato y un repaso por las canciones que han marcado su historia.

¿En dónde más se presentará Maná?

La gira comenzará el 28 de noviembre en Bogotá, en el Vive Claro. Luego llegará a Lima el 2 de diciembre, con un concierto en el Estadio San Marcos.

El recorrido seguirá el 5 de diciembre en Santiago de Chile, en el Estadio Monumental. Más adelante, el grupo se presentará el 12 de diciembre en Buenos Aires, en el Estadio River.

La última fecha anunciada será el 17 de diciembre en Ciudad de México. Con este calendario, Maná realizará una serie limitada de conciertos en algunos de los escenarios más importantes de América Latina.

Maná fue formada en 1986 en Guadalajara, México. Desde entonces, la banda se convirtió en uno de los nombres más importantes del rock en español, con una propuesta que mezcla rock, pop, reggae y sonidos latinos.

A lo largo de su carrera, el grupo ha vendido más de 50 millones de discos y ha realizado conciertos en más de 30 países. También ha recibido premios Grammy, Latin Grammy, reconocimientos de Billboard y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La nueva gira se anuncia en un momento clave para Maná. Su presentación en la apertura del Mundial 2026 pondrá nuevamente al grupo ante una audiencia internacional, antes de iniciar su recorrido por Latinoamérica.