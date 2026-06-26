Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Profesor venezolano lanzó advertencia semanas antes del sismo: “ya nos toca vivir un terremoto”

Semanas antes del sismo, un profesor venezolano explicó que dentro de poco sucedería un terremoto en el país

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El video de un profesor venezolano que hoy sorprende a las redes tras el terremoto
Profesor venezolano lanzó advertencia semanas antes del sismo (Foto freepik)

Los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, dejando cientos de personas fallecidas, miles de heridos y graves daños en la infraestructura, continúan generando reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

En medio de la emergencia, comenzó a viralizarse un video grabado semanas antes en el que un profesor venezolano explicaba las condiciones geológicas del país y advertía que, debido a su ubicación tectónica, era probable que ocurriera un nuevo sismo de gran magnitud en un tiempo cercano.

Video de profesor venezolano revive tras el terremoto: había explicado por qué podía ocurrir
El video de un profesor venezolano que hoy sorprende a las redes tras el terremoto (Foto freepik)

¿Qué dijo el profesor sobre los terremotos en Venezuela?

En el video, el profesor se encontraba impartiendo una clase a un grupo de militares sobre la geología del territorio venezolano.

Durante la explicación señaló que el país está ubicado sobre el contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, cuyo movimiento constante genera fricción y acumulación de energía que, eventualmente, se libera mediante terremotos.

Asimismo, explicó que Venezuela cuenta con varias fallas geológicas activas, entre ellas la falla de San Sebastián.

Durante su intervención mencionó que diferentes investigaciones han señalado que esa falla ha registrado terremotos importantes aproximadamente cada 60 años y recordó que el último sismo de esta falla ocurrió en 1967.

Por ello, indicó que, según esos antecedentes, era posible que en algún momento volviera a presentarse un movimiento de gran magnitud.

Tras conocerse el terremoto ocurrido el 24 de junio, muchos usuarios retomaron ese fragmento asegurando que el profesor había anticipado lo sucedido.

“Se dice en los estudios geológicos que la falla de San Sebastián se activa cada 60 años y la última vez que se activó fue 1967, al 2026 pasamos más de 50 años ¿Qué quiere decir? que ya nos toca vivir un terremoto de gran magnitud”

Artículos relacionados

¿Qué son las fallas geológicas?

Las fallas geológicas son fracturas presentes en la corteza terrestre donde dos bloques de roca se desplazan entre sí debido al movimiento de las placas tectónicas. Ese desplazamiento permite que la energía acumulada durante años se libere de manera repentina, originando los terremotos.

Los especialistas explican que vivir cerca de una falla geológica no significa que un terremoto vaya a ocurrir de inmediato, pero sí implica que existe una mayor probabilidad de actividad sísmica a lo largo del tiempo.

Profesor venezolano se hizo viral tras explicar semanas antes por qué podía ocurrir un fuerte terremoto
Video de profesor venezolano revive tras el terremoto: había explicado por qué podía ocurrir (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Edificios destruidos - Niño mirando al horizonte. Viral

El desgarrador clamor de una madre que busca a sus dos hijos desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

La historia de Lilibeth Blum, continúa conmocionando al mundo, esto luego de que sus dos hijos desaparecieras tras los terremotos en Venezuela.

Silueta Cantante Talento internacional

Esta fue la famosa cantante que brilló desde las tribunas en el partido de Ecuador contra Alemania

La reconocida artista sorprendió con su aparición especial en el estadio de Nueva Jersey durante el partido entre Ecuador y Alemania.

Falleció reconocida actriz nominada al Oscar Viral

¡Luto en el cine! Falleció reconocida actriz nominada al Óscar: ¿quién es?

La reconocida actriz construyó una carrera de más de cuatro décadas y dejó huella en el cine clásico.

Lo más superlike

La cercanía entre Alexa Torrex y Renzo que despertó rumores Alexa Torrex

¿Nuevo romance?, Alexa Torrex comparte polémico momento junto a Renzo

Alexa Torrex y Renzo Meneses causan reacciones en redes tras aparecer juntos muy cercanos en un video durante su viaje en yate.

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?