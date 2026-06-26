Profesor venezolano lanzó advertencia semanas antes del sismo: “ya nos toca vivir un terremoto”

Los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, dejando cientos de personas fallecidas, miles de heridos y graves daños en la infraestructura, continúan generando reacciones en redes sociales.

En medio de la emergencia, comenzó a viralizarse un video grabado semanas antes en el que un profesor venezolano explicaba las condiciones geológicas del país y advertía que, debido a su ubicación tectónica, era probable que ocurriera un nuevo sismo de gran magnitud en un tiempo cercano.

El video de un profesor venezolano que hoy sorprende a las redes tras el terremoto (Foto freepik)

¿Qué dijo el profesor sobre los terremotos en Venezuela?

En el video, el profesor se encontraba impartiendo una clase a un grupo de militares sobre la geología del territorio venezolano.

Durante la explicación señaló que el país está ubicado sobre el contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, cuyo movimiento constante genera fricción y acumulación de energía que, eventualmente, se libera mediante terremotos.

Asimismo, explicó que Venezuela cuenta con varias fallas geológicas activas, entre ellas la falla de San Sebastián.

Durante su intervención mencionó que diferentes investigaciones han señalado que esa falla ha registrado terremotos importantes aproximadamente cada 60 años y recordó que el último sismo de esta falla ocurrió en 1967.

Por ello, indicó que, según esos antecedentes, era posible que en algún momento volviera a presentarse un movimiento de gran magnitud.

Tras conocerse el terremoto ocurrido el 24 de junio, muchos usuarios retomaron ese fragmento asegurando que el profesor había anticipado lo sucedido.

“Se dice en los estudios geológicos que la falla de San Sebastián se activa cada 60 años y la última vez que se activó fue 1967, al 2026 pasamos más de 50 años ¿Qué quiere decir? que ya nos toca vivir un terremoto de gran magnitud”

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¿Qué son las fallas geológicas?

Las fallas geológicas son fracturas presentes en la corteza terrestre donde dos bloques de roca se desplazan entre sí debido al movimiento de las placas tectónicas. Ese desplazamiento permite que la energía acumulada durante años se libere de manera repentina, originando los terremotos.

Los especialistas explican que vivir cerca de una falla geológica no significa que un terremoto vaya a ocurrir de inmediato, pero sí implica que existe una mayor probabilidad de actividad sísmica a lo largo del tiempo.