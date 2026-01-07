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Mujer quedó atrapada al intentar colarse a un evento del Mundial 2026: las imágenes son virales

La escena ocurrió en un Fan Fest de México y obligó a que equipos de emergencia intervinieran para ayudarla.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El insólito intento de una mujer por entrar al Mundial 2026 terminó haciéndose viral
Mujer quedó atrapada al intentar colarse a un evento del Mundial 2026: las imágenes son virales (Foto IA)

El Mundial 2026 no solo ha dejado resultados inesperados, goles memorables y cientos de memes en redes sociales. También ha dado de qué hablar por situaciones curiosas que han ocurrido alrededor de los partidos y de los eventos organizados para los aficionados.

Una de ellas tuvo lugar en México, donde una mujer terminó convirtiéndose en tendencia tras intentar ingresar a un Fan Fest cuando el lugar ya había alcanzado su capacidad máxima.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X donde miles de usuarios comentaron lo ocurrido.

Quiso colarse a un evento del Mundial 2026 y terminó atrapada en una reja
El insólito intento de una mujer por entrar al Mundial 2026 terminó haciéndose viral (Foto IA)

¿Qué le pasó a la mujer que intentó entrar al Fan Fest?

Según las publicaciones compartidas en redes sociales, el hecho ocurrió en el Parque Fundidora, en Monterrey. Allí se realizaba uno de los Fan Fest oficiales del Mundial 2026, espacios habilitados para que los aficionados siguieran los partidos en pantallas gigantes.

De acuerdo con los reportes, las puertas del evento ya habían sido cerradas porque se había alcanzado el aforo permitido. Sin embargo, la mujer habría insistido en ingresar y decidió escalar una reja metálica de aproximadamente cuatro metros de altura para intentar pasar al otro lado.

Las imágenes muestran que, cuando estaba en la parte superior de la estructura, quedó atrapada y no pudo continuar ni regresar por sus propios medios. La situación obligó a que personal de emergencia acudiera al lugar para ayudarla.

En las fotografías que circulan en internet se observa una grúa utilizada para facilitar el rescate y bajar a la mujer de la reja, mientras algunas personas observaban la escena.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El caso rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios. Algunos usuarios bromearon diciendo que la mujer terminó perdiéndose el partido por intentar ingresar de esa manera, mientras que otros señalaron que, además de no entrar al Fan Fest, puso en riesgo su integridad.

También hubo quienes aprovecharon la situación para recordar la importancia de respetar los límites de aforo y las medidas de seguridad establecidas en este tipo de eventos masivos.

Sin embargo, otra parte de los internautas aseguró que las imágenes podrían haber sido creadas con inteligencia artificial o manipuladas digitalmente.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial que permita establecer si el hecho ocurrió exactamente como se muestra en las publicaciones virales, por lo que su autenticidad sigue siendo motivo de debate en redes sociales.

Una mujer mexicana quedó atrapada en un reja tras intentar colarse
Una mujer mexicana quedó atrapada en un reja tras intentar colarse a un evento del Mundial 2026 (Foto IA)
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