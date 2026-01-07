Desde hace varias semanas, el nombre de Lumumba Vea, más conocido como hombre estatua, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras permanecer completamente inmóvil durante el partido de RD Congo con Colombia.

Aunque el hincha no puedo estar presente en el partido de RD Congo con Inglaterra, compartió su reacción tras la reciente eliminación del equipo congueño.

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¿Cuál fue la reacción de Lumumba Vea tras la eliminación de RD Congo con Inglaterra?

¿Cuál fue el mensaje que dejó Lumumba Vea? | AFP: Ulises Ruíz

En el minuto siete del partido de RD Congo, el extremo izquierdo Brian Cipeng anotó el primer gol del partido ante Inglaterra, los hinchas generaron todo tipo de reacciones en las distintas plataformas digitales.

Aunque Lumumba Vea no pudo estar en el Atlanta-Stadium, en Estados Unidos por no tener la visa, el congueño ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas tras compartir su reacción acerca de la eliminación del equipo.

Por esta razón, el hombre estatua compartió su reacción en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 200 mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras tras el gol que anotó su equipo, expresando las siguientes palabras:

“Mis leopardos, aunque no esté contigo en el estadio hoy, mi corazón está contigo. Jugar con coraje, defender nuestros colores con determinación, permanecer unidos. Toda la nación cree en ti”, agregó Lumumba Vea en la descripción de la publicación.

Aunque RD Congo no clasificó a los octavos de final al perder con Inglaterra 2-1, los hinchas del fútbol han generado una ola de comentarios al respecto.

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¿Cuál fue la razón por la que Lumumba Vea se hizo viral en el partido con Colombia?

Cabe destacar que Lumumba Vea se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al acompañar a RD Congo desde hace varios años, no solo por su particular postura al permanecer con la mano alzada durante el partido, sino también, por ser un símbolo ejemplar para todo su país.

¿Por qué el Hombre Estatua se hizo viral en el partido de Colombia y RD Congo? | AFP: Ulises Ruíz

Así también, adquirió gran viralidad a través de las distintas plataformas digitales al mantenerse de pie con la mano alzada durante todo el partido con la Selección Colombia.