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¿Qué pasó con Lumumba Vea? Su ausencia en el Mundial 2026 sorprendió y otro hincha ocupó su lugar

El hombre estatua no estuvo en el partido del RD Congo y otro aficionado sorprendió al recrear su homenaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Dónde estaba Lumumba Vea? Su ausencia en el Mundial 2026
El hombre estatua no estuvo en el partido del RD Congo contra Inglaterra. (Foto: AFP)

Durante el partido entre República Democrática del Congo e Inglaterra por el Mundial 2026,muchos aficionados notaron la ausencia del hincha Lumumba Vea.

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¿Por qué Lumumba Vea no estuvo en el partido entre RD Congo e Inglaterra?

El hincha que desde hace varios años acompaña al equipo y que suele permanecer inmóvil durante los partidos como parte de un homenaje Patrice Lumumba, uno de los personajes más importantes en la historia de la independencia de la República Democrática del Congo.

Su ausencia llamó la atención, especialmente porque se ha convertido en una imagen habitual en los encuentros de la selección del Congo desde 2013 y porque su presencia en este Mundial se volvió viral.

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El reconocido aficionado Michel Kuka Mboladinga, de 49 años no pudo asistir al compromiso disputado en Estados Unidos debido a problemas relacionados con los permisos de ingreso al país, una situación que ya se había dado desde el inicio del Mundial.

¿Dónde estaba Lumumba Vea? Su ausencia en el Mundial 2026
El hombre estatua no estuvo en el partido del RD Congo contra Inglaterra. (Foto: AFP)

En esta ocasión, Lumumba Vea no estuvo en el partido decisivo ya que la visa fue negada para ingresar a Estados Unidos donde se disputo el encuentro balompédico.

Días antes sí estuvo presente en Guadalajara durante el partido contra Colombia, donde volvió a ocupar su lugar habitual en la tribuna y se volvió viral en nuestro país.

¿Quién ocupó el lugar de Lumumba Vea durante el partido del RD Congo contra Inglaterra?

Tras el encuentro frente a Inglaterra, que terminó con la victoria del conjunto europeo y significó la eliminación de República Democrática del Congo del Mundial 2026, otro aficionado llamó la atención en medio de la tribuna.

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Ante la ausencia de Lumumba Vea, un hombre apareció en la tribuna realizando el mismo homenaje que caracteriza al reconocido hincha, permaneciendo inmóvil durante gran parte del compromiso.

Hombre estatua de RD Congo reaccionó tras el gol que le hicieron a Inglaterra: ¿qué dijo?

Sin duda la imágenes en redes sociales llamaron la atención y diferencia con Lumumba Vea este hombre apareció con un saco negro y gafas negras en el que también estuvo inmóvil durante el partido.

Y por supuesto las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: "Ve, eso es lo que el mundo necesita: muchos Lumumbas, no solo en África."

 

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