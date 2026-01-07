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Niña se hace viral por su increíble parecido con Haaland: ¡posó igual que él!

Niña se hizo viral en redes tras su sorprendente parecido al noruego, Erling Haaland, quien causa reacciones por su físico.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Niña conquista las redes por su parecido con Haaland
La "mini Haaland" se hizo viral. (AFP/ Ina Fassbender)

En la Copa Mundial FIFA 2026, los jugadores de los diferentes países han sido tendencia en redes sociales por diferentes razones que no son necesariamente sobre los partidos.

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Ese es el caso del futbolista noruego, Erling Braut Haaland, quien por su apariencia ha causado revuelo, pues mida 1.95 metros y, además, es comparado con un ‘vikingo’ por su comportamiento y cómo luce.

De hecho, es uno de los rivales más duros en cualquier partido, debido a sus técnicas de juego; precisamente, se ha hecho viral por sus goles que, en los videos se ven tan sorprendentes y por eso, se sabe que o cualquiera tiene ese don.

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Dicho esto, el noruego no ha pasado desapercibido en ninguna parte del mundo y es que ya han salido dobles de él y no son justamente otros hombres, sino mujeres.

En Colombia ya salió una joven que presume el gran parecido que tiene con él y también, una niña que se ha robado todas las miradas en las plataformas digitales.

Niña se hace viral por su increíble parecido con Haaland
Niña conquista las redes por su parecido con Haaland. (AFP/ Paul ELLIS)

¿Cuál es la imagen viral de la niña que se parece a Haaland?

A través de la red social X, un usuario tomó captura a uno de los partidos de Noruega en la Copa Mundial FIFA 2026 y publicó la reacción de una menor.

En la imagen se ve a una pequeña de alrededor seis años, quien se ve que está gritando con mucha fuerza, haciendo gestos que ha hecho Haaland en la cancha.

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Por eso escribieron que la niña ‘Haaland’ no existe, pero la pone como ejemplo de que sí.

¿Y la colombiana que se parece a Haaland?

En Colombia también está la representante del parecido físico al noruego Erling Haaland y es una joven tiktoker, quien en sus redes hace comentarios sobre el parecido al futbolista.

La "mini Haaland" se hizo viral
Niña se hace viral por su increíble parecido con Haaland. (AFP/ Ina Fassbender)

De hecho, dijo que se ha creído tanto su parecido con él que, hasta soñó que era el verdadero Haaland y narró lo que ocurrió, pues confesó que estaba jugando contra Argentina y que perdían.

Así mismo, dijo que para ella es normal que la comparen con él, aceptando que se parecen, pues hasta ella hace mofa con el tema en sus videos.

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