Una reconocida actriz se ha hecho viral en las distintas plataformas digitales tras confirmarse que tuvo una relación amorosa con una mujer, luego de una polémica ruptura en la que generó diversos comentarios por parte de los internautas.

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¿Quién fue la reconocida actriz que tuvo una relación sentimental con una colega?

Esto dijo Cara Delevingne sobre Amber Heard. | AFP: Emma McIntyre

En las últimas horas, la actriz y modelo Cara Delevingne se ha convertido en tendencia a través de las distintas redes sociales no solo por ser una destacada actriz, sino también, por revelar que tuvo una relación amorosa con Amber Heard, expareja de Johnny Deep.

Todo lo reveló Cara al ser entrevistada en el pódcast digital de ‘The Louis Theroux Podcast’, en el que no solo compartió algunos sucesos de los difíciles momentos que enfrentó en su pasado, sino también, al anunciar que hace varios años tuvo un vínculo amoroso con Amber Heard, pues, expresó las siguientes palabras:

“Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando se estaban divorciando, sí, supongo que tuvimos una relación sentimental. Pero ella también tenía relaciones con otras personas”, expresó Cara Delevingne.

Así también, Amber Heard se declaró b#s3x#al hace un largo periodo de tiempo, desatando todo tipo de reacciones en medio de su controversial pasado con su expareja.

¿Cuándo tuvieron un vínculo amoroso Cara Delevingne y Amber Heard?

En medio de la reciente entrevista que tuvo Cara Delevingne, se evidencia que antes de que existiera un tipo de vínculo sentimental, eran muy buenas amigas.

Ella es Amber heard, la expareja de Johnny Deep. | AFP: Evelyn Hockstein

También confesó que después de la polémica ruptura que surgió entre Amber Heard y Johnny Deep, Cara acompañó a la actriz en difíciles momentos.

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Posterior a la ruptura de Amber se evidencia que tuvieron un vínculo luego de que Amber terminara su exrelación con el reconocido actor, quien se ha convertido en una de las figuras más representativas de la industria audiovisual de Hollywood.

¿Quién es Delevingne y por qué ha tenido un gran reconocimiento en su carrera?

Cabe destacar que Cara Delevingne ha tenido un importante conocimiento a lo largo de su amplia trayectoria profesional, no solo por actuar en importantes producciones como: ‘American Horror Story’, ‘Ciudades de papel’ y ‘Escuadrón Suicida’.

Así también Cara ha tenido la oportunidad de participar en varias en varias ediciones de revista al demostrar todo su talento en varias pasarelas, en especial, por todo lo que ha logrado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.