Aida Victoria se pronunció tras tutela en su contra por parte de su expareja: “Es un padre moroso”

Aída Victoria Merlano volvió a referirse públicamente a la relación que mantiene con el padre de su hijo, Emiliano, luego de revelar que el empresario conocido en redes sociales como "El Agropecuario" interpuso una tutela en su contra por el uso de la imagen del menor en redes sociales.

Aída Victoria hizo nuevas acusaciones contra El Agropecuario tras la tutela por su hijo (Foto Canal RCN)

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¿Por qué El Agropecuario le interpuso una tutela a Aída Victoria Merlano?

Según explicó Aída Victoria, el empresario presentó una tutela argumentando que la creadora de contenido estaría utilizando la imagen de Emiliano para obtener beneficios económicos directos e indirectos a través de publicaciones monetizadas y contenido comercial en redes sociales.

Dentro de los argumentos también mencionó la participación del menor en el videoclip de "El peor hombre del mundo", la nueva canción de Blessd, señalando que “el material contiene expresiones vulgares, referencias s3xu4l1z4d4s y lenguaje explícito” al que, según él, un menor de edad no debería estar expuesto.

La tutela buscaba, además, proteger los derechos fundamentales del niño frente a la exposición en plataformas digitales.

Aída Victoria reveló la millonaria cuota que debe pagar El Agropecuario y lo expuso en redes (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Aída Victoria ante la tutela del agropecuario?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Aída Victoria aseguró que, aunque la tutela fue presentada en su contra, el juez decidió declararla improcedente, es decir, concluyó que no cumplía con los requisitos legales para ser admitida.

La empresaria aprovechó el momento para cuestionar la postura del padre de su hijo y afirmó que le resulta contradictorio que busque defender los derechos del menor cuando, según ella, no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas.

Aída aseguró que la cuota alimentaria fijada por un juez es de dos millones de pesos mensuales y afirmó que el empresario no habría realizado el pago correspondiente al último mes, por lo que lo calificó como un "padre moroso".

Además, sostuvo que Emiliano tiene garantizado su futuro económico, ya que cuenta con un fondo destinado a cubrir sus necesidades en caso de que a ella le ocurra algo.

Finalmente, la barranquillera lanzó nuevas acusaciones contra su expareja, afirmando que este habría vendido una camioneta de su propiedad y se habría quedado con el dinero sin entregarle la parte que, según ella, le correspondía.

Con estas declaraciones, vuelve a evidenciarse el conflicto que mantienen ambos desde su separación, ocurrida pocos días después del nacimiento de Emiliano, una situación que continúa generando reacciones entre sus seguidores y en redes sociales.