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Westcol confesó que alguien cercano a él tuvo celos de su relación con Luisa Castro: ¿quién es?

El streamer mencionó cómo esa escena de celos le afectó en su vida personal.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Relación actual de Westcol
Westcol confesó que alguien habría sentido celos por su actual relación (Fotos de AFP/Thomas COEX y FREEPIK)

El reconocido streamer Westcol volvió a ser tendencia en redes sociales; esta vez por confesar que alguien muy cercano a él tuvo celos de que él tuviera una relación con su actual.

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¿Quién es la actual pareja de Westcol?

Westcol es uno de los influenciadores más polémicos en las plataformas digitales. Entre muchas otras razones, la principal es su vida amorosa, la cual se ha visto envuelta en controversias, indirectas, infidelidades y muchas otras cosas.

La relación más recordada de Westcol fue la que tuvo con la empresaria Aida Victoria Merlano, la cual tuvo una ruptura muy polémica en la que ambos salieron públicamente a aclarar lo que había pasado.

Vida amorosa de Westcol
Actual pareja del streamer Westcol (foto de AFP/MAURO PIMENTEL)

Más de un año después de haber terminado con Aida, Westcol anunció públicamente el nombre de la mujer con la que estaba saliendo y con la que se encuentra ahora mismo. Se trata de Luisa Castro, una también influenciadora y empresaria, reconocida por haber tenido una relación con La Liendra hace algunos años.

Luisa alcanzó gran popularidad gracias a su contenido sobre moda, maquillaje, rutinas de ejercicio, viajes y cotidianidad en redes sociales. Además, ha desarrollado varios proyectos comerciales relacionados con la moda y la belleza, incluyendo su marca personal de ropa.

En noviembre de 2025, los influenciadores fueron vistos juntos por primera vez durante un viaje a Las Vegas, lo que desató los rumores sobre un posible romance.

No obstante, fue hasta enero de 2026 cuando Westcol confirmó oficialmente el noviazgo al compartir las primeras fotografías junto a Luisa en su cuenta de Instagram.

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¿Quién fue la persona que tuvo celos de la relación de Westcol?

Los creadores de contenido se han mostrado muy felices y enamorados en redes sociales; sin embargo, su relación ya ha pasado por varios rumores de infidelidad y ruptura.

Ni Westcol ni Luisa han prestado atención a los malos comentarios, al contrario, se han empeñado más en mostrar su lujoso estilo de vida en el que viajan a varios lados del mundo y se dan regalos millonarios.

Hace un par de días, el streamer generó controversia al confesar que a alguien muy cercano a él le había incomodado su relación con Luisa Castro. Se trataba de su perrito, Dobby, un cachorro de raza Dachshund (conocido popularmente como perro salchicha).

La mascota de Westcol es un perro salchica
Dobby, mascota de Westcol (Foto de Freepik)

En medio de su relato, Westcol contó algunos detalles del comportamiento “celoso” del canino:

Cuando yo empecé a salir con Luisa, Dobby dejó de dormir conmigo solo porque yo dormía con Luisa (…) Le daba celos que yo durmiera con Luisa

Además, confesó que le dañó algunas cosas a su pareja:

Cuando yo me iba y Luisa se iba, le dañaba todas las cosas a Luisa… le dañó los tacones, le dañó los bolsos

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