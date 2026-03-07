Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa actriz colombiana anuncia con emotivas fotos su segundo embarazo: "Nos tiene muy felices"

Una famosa actriz colombiana ha conmovido las redes sociales al anunciar su segundo embarazo con unas emotivas fotografías.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Actriz colombiana anuncia su segundo embarazo
Actriz colombiana anuncia en redes su segundo embarazo con emotivas fotos. (Foto: Freepik)

Una famosa actriz colombiana se ha sumado a la lista de celebridades que han querido ser mamás en este 2026.

Artículos relacionados

¿Quién es la famosa actriz colombiana que anunció su segundo embarazo en redes sociales?

El 2026 ha estado marcado por varios anuncios de embarazo entre reconocidas figuras colombianas. A nombres como Lina Tejeiro, Isabella Ladera, Sara Corrales, Juliana Calderón y Karina García ahora se suma la actriz Julieth Restrepo, quien sorprendió a sus seguidores con una feliz noticia.

Mujer embarazada se toca la pancita
La actriz Julieth Restrepo anuncia en redes su segundo embarazo. (Foto: Freepik)

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 300 mil seguidores, la recordada actriz de 'A mano limpia' anunció que está esperando a su segundo hijo. Lo hizo con un emotivo carrusel de fotografías que rápidamente recibió miles de reacciones.

En la publicación, Julieth aparece luciendo su pancita de embarazo y también posa junto a su esposo, el músico y productor Sebastián Zuleta, y su hija Lucía, nacida en 2022.

Además, compartió la ecografía del bebé y varias imágenes de un reciente viaje por Italia, así como momentos junto a algunas de sus amigas más cercanas.

Las fotografías estuvieron acompañadas de un sentido mensaje con el que expresó la felicidad que vive junto a su familia por la llegada de un nuevo integrante, una publicación que conmovió a sus seguidores y recibió cientos de felicitaciones.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió en redes la actriz Julieth Restrepo tras anunciar su segundo embarazo?

En la descripción que acompañó la publicación, Julieth compartió las tiernas palabras que expresó su hija mayor al enterarse de que pronto se convertirá en hermana mayor.

Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá”. ¡Eso le dijo Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados!

Asimismo, la actriz de 39 años aprovechó la ocasión para no dejar en expectativa a sus seguidores, revelándoles el género de su bebé.

Artículos relacionados

¿Cuál es el género del bebé de la actriz Julieth Restrepo?

En ese mismo mensaje, la actriz también reveló que está esperando un niño, una noticia que llenó de alegría a sus colegas del mundo de la actuación y a cientos de seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Felicidades!!! Qué alegría!!! Todas las bendiciones posibles para ustedes" y "Qué belleza!!! Felicidades mamaaaaa", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri rompió el silencio sobre los problemas para llevar ayuda humanitaria a Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri reveló las complicaciones que ha tenido para llevar donaciones a Venezuela

Andrea Valdiri apareció en sus redes contando con detalles de lo difícil que ha sido llevar las donaciones a Venezuela.

Salomón Bustamante causa conmoción al hablar de su orientación Salomón Bustamante

Salomón Bustamante causa conmoción al referirse sobre su orientación: “me descubrieron”

Salomón Bustamante fue cuestionado por su orientación y él no dudó en responder, confirmando las especulaciones.

Greeicy habló del complicado momento que enfrenta Greeicy

¿Crisis con Mike Bahía?: Greeicy preocupa tras revelar duro momento familiar

Greeicy generó preocupación tras revelar difícil momento que está viviendo en su familia y lo relacionan con Mike Bahía.

Lo más superlike

Egipto estudió al arquero rival con una tablet antes de los penales Mundial de fútbol

¡Conmoción en el Mundial 2026!, Egipto recurrió a una Tablet para saber cómo atacar a Australia

Los jugadores de Egipto vieron un partido del Real Madrid en medio de su juego contra Australia en la clasificación de Octavos de final.

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Rosalía en el Mundial 2026 Rosalía

Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium