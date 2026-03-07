Una famosa actriz colombiana se ha sumado a la lista de celebridades que han querido ser mamás en este 2026.

¿Quién es la famosa actriz colombiana que anunció su segundo embarazo en redes sociales?

El 2026 ha estado marcado por varios anuncios de embarazo entre reconocidas figuras colombianas. A nombres como Lina Tejeiro, Isabella Ladera, Sara Corrales, Juliana Calderón y Karina García ahora se suma la actriz Julieth Restrepo, quien sorprendió a sus seguidores con una feliz noticia.

La actriz Julieth Restrepo anuncia en redes su segundo embarazo. (Foto: Freepik)

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 300 mil seguidores, la recordada actriz de 'A mano limpia' anunció que está esperando a su segundo hijo. Lo hizo con un emotivo carrusel de fotografías que rápidamente recibió miles de reacciones.

En la publicación, Julieth aparece luciendo su pancita de embarazo y también posa junto a su esposo, el músico y productor Sebastián Zuleta, y su hija Lucía, nacida en 2022.

Además, compartió la ecografía del bebé y varias imágenes de un reciente viaje por Italia, así como momentos junto a algunas de sus amigas más cercanas.

Las fotografías estuvieron acompañadas de un sentido mensaje con el que expresó la felicidad que vive junto a su familia por la llegada de un nuevo integrante, una publicación que conmovió a sus seguidores y recibió cientos de felicitaciones.

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¿Qué mensaje compartió en redes la actriz Julieth Restrepo tras anunciar su segundo embarazo?

En la descripción que acompañó la publicación, Julieth compartió las tiernas palabras que expresó su hija mayor al enterarse de que pronto se convertirá en hermana mayor.

Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá”. ¡Eso le dijo Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados!

Asimismo, la actriz de 39 años aprovechó la ocasión para no dejar en expectativa a sus seguidores, revelándoles el género de su bebé.

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¿Cuál es el género del bebé de la actriz Julieth Restrepo?

En ese mismo mensaje, la actriz también reveló que está esperando un niño, una noticia que llenó de alegría a sus colegas del mundo de la actuación y a cientos de seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida.