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Voznhina se sigue ganando el respeto del mundo con humilde gesto con hincha argentino

El arquero de Cabo Verde Voznhina volvió a ganarse los aplausos de millones tras noble gesto con aficionado de Argentina.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Más allá del resultado adverso, la campaña de Vozinha quedará en la memoria del Mundial 2026
Más allá del resultado adverso, la campaña de Vozinha quedará en la memoria del Mundial 2026/ AFP: RONALDO SCHEMIDT

El arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, sigue dejando huella en el Mundial 2026, incluso después de que su selección quedara eliminada el pasado viernes ante Argentina, en un partido que se definió por la mínima diferencia en el tiempo suplementario.

Voznhina: ¿Cuál fue el humilde gesto con hincha argentino?
Voznhina: ¿Cuál fue el humilde gesto con hincha argentino?/ AFP: MELO MOREIRA

Más allá del resultado, la afición dio a Cabo Verde como ganadora del encuentro por jugarle un tremendo partido al equipo campeón del mundo. Además, resaltaron a Vozincha como un ejemplo de superación, ya que a sus 40 años y siendo su primer y último Mundial, demostró estar a la altura de la competencia.

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Voznhina: ¿Cuál fue el humilde gesto con hincha argentino?

El guardameta volvió a mostrar por qué se convirtió en uno de los personajes más queridos del torneo, esta vez gracias a un espontáneo gesto de cercanía con un hincha argentino. Un pequeño que había esperado con ansias el cruce entre ambas selecciones vio pasar al portero rumbo a los vestuarios y no dudó en llamarlo a los gritos para saludarlo. Vozinha, que ya se dirigía hacia los camerinos tras el desgaste de los 120 minutos de juego, se detuvo, se dio la vuelta y se acercó al hincha para saludarlo con fraternidad.

El gesto no quedó ahí: el arquero también se tomó unos minutos para firmar autógrafos a otros niños que se encontraban en el lugar, replicando una escena que ya se había vuelto habitual a lo largo de todo el campeonato.

La actitud del portero caboverdiano se suma a la ola de cariño que despertó en el público durante su paso por el Mundial. A lo largo del torneo, Vozinha protagonizó varios episodios similares con hinchas de distintas nacionalidades, entre ellos un emotivo encuentro con niños hondureños a quienes firmó su álbum de estampitas, lo que reforzó su imagen como uno de los futbolistas más cercanos a la gente de esta edición.

¿Por qué dicen que Cabo Verde salió ganadora pese a haber sido eliminada del Mundial 2026?

Cabo Verde, la gran revelación del Mundial 2026, cayó 3-2 ante la vigente campeona del mundo en un partido que se definió en el alargue, tras haber igualado el marcador en dos ocasiones y haber puesto en serios aprietos a la Albiceleste. Vozinha fue una pieza clave para su equipo con varias intervenciones decisivas, incluso ante Lionel Messi, a quien le negó el gol en más de una ocasión.

Tras el pitazo final, el capitán argentino se acercó al arquero para reconocer su actuación con un abrazo, un gesto que también se viralizó rápidamente en redes sociales y que reforzó el clima de respeto mutuo que dejó este cruce entre ambas selecciones.

Más allá del resultado adverso, la campaña de Vozinha quedará en la memoria del Mundial 2026. De tener apenas unos 50.000 seguidores en Instagram antes del inicio del torneo, hoy su cuenta supera los 25,9 millones, un salto que refleja el fenómeno global en el que se convirtió el arquero de 40 años. Además, muchos los consideran ganadores por despedirse del Mundial 2026 habiendo enfrentado con tanta hazaña al actual campeón.

La actitud del portero caboverdiano se suma a la ola de cariño que despertó en el público durante su paso por el Mundial
La actitud del portero caboverdiano se suma a la ola de cariño que despertó en el público durante su paso por el Mundial/ AFP: ROBERTO SCHMIDT

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