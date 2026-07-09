Salomé Rodríguez comparte video criticando a Richard Rios tras eliminación del mundial

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los hinchas y también entre personas cercanas al equipo.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

Una de ellas ha sido Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, quien no ha ocultado la tristeza que sintió tras la derrota de la Tricolor frente a Suiza en los octavos de final.

Desde que terminó el partido, la joven de 13 años ha compartido varios videos en TikTok relacionados con la eliminación de Colombia. Sin embargo, uno de ellos llamó especialmente la atención porque hace referencia al rendimiento de Richard Ríos, uno de los futbolistas más comentados de la Selección.

Salomé Rodríguez lanzó inesperada crítica a Richard Ríos tras la eliminación de Colombia en el Mundial (Foto Alex Grimm / AFP) (Foto Julio Aguilar / AFP)

¿Qué compartió Salomé Rodríguez sobre Richard Ríos?

A través de su cuenta de TikTok, Salomé compartió un video originalmente publicado por una creadora de contenido llamada Laura Fernanda.

En el clip, la joven lanza una fuerte crítica hacia Richard Ríos y cuestiona el nivel que mostró durante el Mundial 2026, asegurando que solo era “puro TikTok”, pero que dentro del terreno de juego no habría tenido el rendimiento que muchos esperaban.

"Con toda sinceridad, ese Richard Ríos es puro TikTok, mija, porque no es que lo haya visto así súper en la cancha. Apague la radio, apague la tele..."

Aunque Salomé no agregó ningún comentario propio al compartir el video, muchos usuarios interpretaron que estaba de acuerdo con el mensaje, lo que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales.

Algunos seguidores apoyaron la publicación y afirmaron que Richard Ríos no estuvo a la altura de las expectativas durante el torneo, mientras que otros defendieron al mediocampista.

Artículos relacionados Copa Mundial El DT de Suiza se pronunció tras eliminar a Colombia en el Mundial; su mensaje llamó la atención

¿Salomé Rodríguez tiene un crush en Richard Ríos?

Lo que más sorprendió a los usuarios fue que, apenas unos días antes de la eliminación de Colombia, Salomé compartía videos completamente diferentes sobre el jugador colombiano.

En varias publicaciones reposteó edits (ediciones) de TikTok en las que aparecía Richard Ríos acompañado de canciones románticas y mensajes sobre lo atractivo que le parecía el jugador.

Esto hizo que muchos seguidores comenzaran a bromear con un posible "crush" adolescente por parte de la hija del capitán de la Selección Colombia.

Aunque Salomé no se ha pronunciado directamente sobre el tema, sus publicaciones en TikTok continúan dando de qué hablar entre los seguidores de la Selección Colombia.