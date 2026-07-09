Abogada de Epa Colombia se pronunció ante su confusa situación y lanzó desgarradora petición
La abogada de Epa entregó nuevos detalles sobre el proceso y realizó una emotiva petición en medio del confuso caso.
La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas ‘Epa Colombia’ volvió a generar atención luego de que su abogada Wendy Herrera se pronunciara públicamente sobre el momento que atraviesa la creadora de contenido. En medio de sus declaraciones, la defensora hizo una desgarradora petición relacionada con el caso, lo que despertó nuevas reacciones en torno a su confusa situación.
¿Qué dijo la abogada de Epa Colombia sobre su libertad?
Con un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, la abogada Wendy Herrera aseguró que, junto a su equipo jurídico, trabajará para lograr la libertad de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y afirmó que también buscarán hacer valer sus derechos fundamentales.
"Hoy quiero decirles que junto a mi pool de abogados recobraremos la libertad de Daneidy Barrera Rojas y también haremos vales sus derechos fundamentales”.
En su pronunciamiento, manifestó su confianza en que la influenciadora podrá regresar a casa y señaló que, cuando eso ocurra, explicará públicamente qué habría sucedido durante el proceso y cuál es la situación que atraviesa actualmente.
“En los próximos días estén muy atentos, porque después de libertaria diré qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está pasando. Que la libertad hable por mí… Voy por la libertad de la Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas, la próxima vez que les emita una información es para decirles que ya está en casa, que la libertad hablé por mí”
¿Cuál fue la desgarradora petición que hizo la abogada de Epa Colombia a los colombianos?
Mientras tanto, hizo un llamado a quienes apoyan a la empresaria para que la acompañen con oraciones, al considerar que esa será una parte importante en el objetivo de obtener su libertad.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Quiero pedirles a todos los colombianos que quieren a la Epa Colombia y la quieren en libertad, que nos apoyen en oración; es la única manera de vencer lo imposible, los conocimientos y la habilidad ya Dios me la entregó"