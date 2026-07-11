Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que promete mantener la emoción hasta el último minuto. Ante la expectativa que genera este compromiso, la inteligencia artificial analizó el rendimiento reciente de ambas selecciones y reveló cuál tendría mayores posibilidades de quedarse con la victoria.

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¿Quién ganará hoy entre Argentina y Suiza, según la inteligencia artificial?

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026 con un objetivo claro: conseguir el cupo a las semifinales y mantenerse en la lucha por el título.

Argentina y Suiza disputan el último cupo a las semifinales del Mundial 2026. (Foto izquierda: Luis ROBAYO / AFP | Foto derecha: Fabrice COFFRINI / AFP)

Ante la expectativa que genera este compromiso, en SuperLike le preguntamos a la inteligencia artificial cuál de las dos selecciones tiene más posibilidades de avanzar, basándose en el rendimiento y los resultados de sus más recientes partidos.

Tras evaluar el desempeño de ambas selecciones en el torneo, la inteligencia artificial inclina la balanza a favor de Argentina.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha mostrado capacidad para reaccionar en momentos de máxima presión, aunque también ha dejado espacios que sus rivales han sabido aprovechar.

En los octavos de final, por ejemplo, necesitó remontar para vencer 3-2 a Egipto, mientras que antes también sufrió para imponerse a Cabo Verde por el mismo marcador.

Suiza, por su parte, ha construido su campaña desde el orden defensivo y la disciplina táctica. Eliminó a Colombia en una intensa definición por penales tras un empate sin goles y anteriormente dejó en el camino a Argelia. Ese recorrido demuestra que el conjunto europeo sabe competir en partidos cerrados y no necesita dominar la posesión para generar peligro.

Con esos antecedentes, la IA proyecta un encuentro muy equilibrado, pero considera que la jerarquía ofensiva de Argentina podría marcar la diferencia. Su predicción apunta a un triunfo argentino por 2-1 y el boleto a las semifinales.

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¿A qué hora jugarán Argentina y Suiza hoy?

El compromiso entre Argentina y Suiza está programado para este sábado 11 de julio y corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026.

De acuerdo con la IA, Argentina derrotaría a Suiza y sellaría su clasificación a las semifinales en este Mundial 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP)

El ganador obtendrá un cupo disponible para las semifinales, por lo que ambos equipos saldrán con la obligación de buscar la victoria desde el primer minuto.

El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y se disputará en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, uno de los escenarios elegidos para esta fase definitiva del campeonato.

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¿Contra quién jugará el ganador de Argentina vs. Suiza?

Quien se imponga en este compromiso tendrá un reto aún mayor en las semifinales.

El vencedor enfrentará al que gane entre Noruega o Inglaterra, selecciones que también buscan mantenerse con vida en la lucha por el título mundial.