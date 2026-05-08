Emiro Navarro conoció a la esposa de Luciano D' Alessandro y así quedó registrado

El influenciador Emiro Navarro conoció a la esposa del actor Luciano D' Alessandro luego de viajar a Miami, Estados Unidos, donde reside el venezolano.

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¿Emiro Navarro ya conoce a la esposa de Luciano D'Alessandro?

El creadora de contenido que conoció al protagonista de 'La ley del corazón' ha cautivado la atención de millones de colombianos luego de su shippeo en MasterChef Celebrity con el actor.

En los capítulos de la competencia se ve constantemente al influenciador coquetearle al actor y alentarlo en cada uno de los retos.

Las celebridades lograron hacer una gran amistad y gracias a ellos decidieron reunirse en Miami, Estados Unidos.

Ambos visitaron a su compañera Pautips, quien también hace parte de la cocina más grande del mundo.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, compartió una fotografía de ellos tres y la esposa de Luciano D'Alessandro, donde se evidenció la gran relación que hay entre ellos.

La influenciadora detalló que la visitaron para disfrutar del capítulo de salvación por equipos de Masterchef Celebrity.

Además, Luciano mostró cómo fue su encuentro, causando risas entre sus fanáticos, donde Emir Navarro detalló que fue a conocer su competencia y se catalogó como "fan de su relación".

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¿Quién es la esposa de Luciano D'Alessandro?

Recordemos que el actor se encuentra casado con la periodista venezolana María Alejandra Requena, de quien se ha mostrado muy enamorado y con quien suele compartir contenido en sus redes sociales, revelando el gran amor que se tienen.

Luego de la publicación donde están todos juntos, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos tomaron la situación con humor y les siguieron la corriente a su shippeo indicando que al actor que se le había "juntado el ganado".

Otros detallaron que Emiro Navarro al fin había conocido a su "rival", mientras que otros indicaron que hacían un gran trío.

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Por ahora, los participantes siguen disfrutando de su participación en MasterChef Celebrity y dando lo mejor de ellos para poder seguir avanzando en la competencia, que cada vez se pone más difícil.

No olvides ver cada capítulo de lunes a viernes a las 9 p.m. y los domingo a als 8 p.m.