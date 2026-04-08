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Emmanuel Restrepo lloró por un notorio error y Belén Alonso reaccionó al respecto: ¿qué ocurrió?

Emmanuel Restrepo se quebró en llanto por un drástico error en la cocina y su reacción desató opiniones por parte del jurado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Emmanuel Restrepo lloró por un notorio error y Belén Alonso reaccionó al respecto: ¿qué ocurrió?
Así reaccionó Emmanuel por su error en MasterChef, | Foto: Canal RCN

Durante el reto por equipos, Emmanuel Restrepo generó una gran variedad de opiniones por parte de los televidentes al aparecer quebrado en llanto cuando pasó al atril.

Además, el jurado se sorprendió con su reacción, pues les compartió una importante reflexión al respecto frente a un notorio error que tuvo en su platillo cuando finalizó el reto.

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¿Cuál fue la razón por la que Emmanuel Restrepo se quebró en llanto?

Durante el capítulo de este 4 de agosto, los participantes se enfrentaron a un reto por equipos en el que cada uno aprovechó la oportunidad para utilizar sus habilidades gastronómicas cuando pasaron al atril.

Emmanuel Restrepo lloró por un notorio error y Belén Alonso reaccionó al respecto: ¿qué ocurrió?
Así reaccionó Emmanuel por su error en MasterChef, | Foto: Canal RCN

Por esta razón, cuando Claudia Bahamón les dijo a las celebridades que finalizó el reto, los capitanes de los equipos fueron los encargados en dirigirse al atril, cuando presentaron sus platillos.

Cuando llegó el momento en el que Emmanuel Restrepo pasó al atril, se llenó de nervios al ver que le faltó servir un ingrediente en su respectivo recipiente y, a pesar de este error, llevó la licuadora.

Por esta razón, Emmanuel se quebró en llanto por los nervios que sintió, llevar la salsa en la licuadora y por los sentimientos que tuvo encontrados, pues, expresó las siguientes palabras:

“Perdón por traer el aguachile dentro de la licuadora. Estoy muy frustrado de lo que hice. El platillo se llama: agua chile a la criolla con su licuadora” y tataki crocantico. Pero tengo rabia, me siento frustrado al ver que algo que tuve en mi mente no salió como yo quise, no pensé que fuera así”.

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¿Qué le dijo el jurado a Emmanuel Restrepo al verlo quebrado en llanto?

Cuando Emmanuel rompió en llanto al momento de pasar al atril, Belén Alonso se preocupó al verlo afectado, pues, le expresó las siguientes palabras:

Emmanuel Restrepo lloró por un notorio error y Belén Alonso reaccionó al respecto: ¿qué ocurrió?
Así reaccionó Belén tras el error de Emmanuel Restrepo. | Foto: Canal RCN

“No se me desmotive. Mijo, te cuento algo, así es la vida, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero así es la vida. Además, es trabajo en equipo”, expresó Belén.

Luego, Jorge Rauch le envió mensajes de aliento a Emmanuel Restrepo por las emociones que tuvo encontradas, frente a la frustración que sintió en el reto.

En medio de la frustración, el equipo de Emmanuel subió al balcón, pues, a pesar del error que cometió, al llevar la salsa en la licuadora y los nervios que sintió en el atril.

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