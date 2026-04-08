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Lina Tejeiro le lanzó una nueva pulla a Iván Marín tras varias diferencias: ¿qué le dijo?

Esta fue la nueva pulla que Lina Tejeiro le envió a Iván Marín con quien ha tenido varios cruces de opiniones en MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lina Tejeiro le lanzó una nueva pulla a Iván Marín tras varias diferencias: ¿qué le dijo?
Esta fue la nueva diferencia que tuvo Lina Tejeiro con Iván Marín. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Lina Tejeiro e Iván Marín se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por una diferencia que presentaron durante el reto creativo.

Pero en esta ocasión, ambas celebridades se mantienen bajo la expectativa por un reciente comentario que se lanzaron en medio del reto por equipos y las palabras de Lina Tejeiro han generado todo tipo de opiniones al ver la camisa que llevó puesta Iván Marín, la cual tomó por sorpresa a todos, en especial a la actriz con quien ha presentado varias diferencias.

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¿Cuál fue la reciente pulla que Lina Tejeiro le lanzó a Iván Marín?

Este martes 4 de agosto, los participantes de la cocina de MasterChef Celebrity, se enfrentaron a un nuevo reto por equipos, en el que cada uno fue estratégico al momento de elegir con quiénes participaría.

Lina Tejeiro le lanzó una nueva pulla a Iván Marín tras varias diferencias: ¿qué le dijo?
Esto le dijo Lina Tejeiro a Iván Marín. | Foto: Canal RCN

Antes de que iniciara el reto por equipos, Iván Marín sorprendió a Claudia Bahamón y a todos los participantes por una camiseta que llevaba una particular frase, la cual dice lo siguiente:

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“No sé cocinar, pero intento aprender”, dice la camiseta de Iván Marín

Con base en esto, Lina Tejeiro desató una gran variedad de opiniones por un comentario que hizo sobre Iván Marín, con quien ha presentado varias diferencias en anteriores capítulos.

¿Cuál fue la reciente pulla que Lina Tejeiro le lanzó a Iván Marín?

A raíz de la camiseta que llevó puesta Iván Marín, Claudia Bahamón aprovechó la oportunidad para compartir su opinión.

Lina Tejeiro le lanzó una nueva pulla a Iván Marín tras varias diferencias: ¿qué le dijo?
Iván Marín sorprendió con una auténtica frase. | Foto: Canal RCN

Así también, Lina Tejeiro, quien ha acaparado la atención mediática, compartió un contundente mensaje frente a la camisa que llevó puesta Iván Marín, pues expresó las siguientes palabras:

“Qué cool sería que cocinara un poco más, pues en teoría le toca un poco más fácil que a todos los compañeros”, reveló Lina Tejeiro.

Con base en estas palabras, Lina ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas a raíz de la perspectiva que tiene sobre Iván Marín, pues, ha manifestado en varias ocasiones que él tiene un “favoritismo” por parte del jurado y que han sido las cosas más fáciles a diferencia de otros de sus compañeros.

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