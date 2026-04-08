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Sebastián Vega rompió en llanto en la cocina de MasterChef Celebrity: esta fue la razón

“Me rompí en llanto”, Sebastián Vega tomó por sorpresa a Claudia Bahamón por su inesperada reacción en MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sebastián Vega rompió en llanto en la cocina de MasterChef Celebrity: esta fue la razón
¿Cuál fue la razón por la que Sebastián Vega lloró en MasterChef? | Foto: Canal RCN

En el reto que se llevó a cabo en la cocina de MasterChef Celebrity este martes 4 de agosto, los participantes se enfrentaron a un reto por equipos, quienes aprovecharon la oportunidad de utilizar todas sus habilidades al momento de preparar un menú al utilizar el atún como ingrediente principal.

Cuando finalizó el reto, los capitanes de cada equipo aprovecharon la oportunidad para presentar su platillo al atril para demostrar la creatividad. Luego, el actor Sebastián Vega rompió en llanto por una sorpresiva razón, generando todo tipo de opiniones en redes sociales.

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¿Cuál fue la razón por la que Sebastián Vega rompió en llanto en la cocina de MasterChef Celebrity?

Durante el reto por equipos, las celebridades generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se han llevado a cabo en la cocina de MasterChef Celebrity.

Sebastián Vega rompió en llanto en la cocina de MasterChef Celebrity: esta fue la razón
Esta fue la razón por la que Sebastián Vega lloró en MasterChef. | Foto: Canal RCN

Luego, el jurado tomó la decisión en tomar las decisiones frente a los equipos que se salvarían del reto de eliminación al evaluar el buen desempeño que tuvieron al momento de presentar a sus menús.

Por su parte, uno de los momentos que más acaparó la atención durante el reto de MasterChef Celebrity fue cuando Sebastián Vega se quebró en llanto al ver que su equipo conformado por Víctor, Virginia y Julieta se salvó de ir al reto de eliminación y entre lágrimas expresó las siguientes palabras:

“Se revuelve todo, rompo en llanto porque la felicidad es impresionante. Lloro de la emoción. Es impresionante lo que se siente acá, pues, es imposible de describir”, confesó Sebastián Vega.

¿Cuáles equipos ganaron la salvación en la cocina de MasterChef Celebrity?

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A medida que avanza la competencia, el jurado ha sido más exigente con los participantes al momento de degustar sus respectivos platillos.

Sebastián Vega rompió en llanto en la cocina de MasterChef Celebrity: esta fue la razón
Estos equipos se salvaron de ir al reto de eliminación. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los participantes que se salvaron de ir al reto de eliminación por su gran desempeño en la cocina fueron: Víctor, Virginia, Sebastián Vega, Julieta, Pautis, Martha, Tuto, Emmanuel, Verónica, Emiro y Lina.

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