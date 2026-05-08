Yina Calderón arremetió sin filtros contra Lina Tejeiro por actitud en MasterChef Celebrity

La influenciadora Yina Calderón habló de la actitud de la actriz Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity luego del cruce que tuvo con el chef Nicolás de Zubiría y con su compañero Iván Marín.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Lina Tejeiro?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia opinó sobre el comportamiento que está teniendo la actriz en la competencia, el cual ha generado opiniones divididas.

En redes sociales se filtró una conversación de la empresaria con varios de sus seguidores donde está hablando del tema.

"Qué grosera Lina Tejeiro con el jurado de MasterChef. Uno no puede justificar, decir 'es que yo soy sincero y no grosero', no puedes disfrazar la grosería con sinceridad", expresó.

Señaló que ella sabe que ha sido altanera con compañeros en los que ha estado en realitys porque están en la misma posición, aclarando que ella nunca se iría en contra de los jurados, presentadores o la producción en general de cualquier programa.

"Eso habla de la poca humildad que ella tiene, que ustedes saben que siempre se los he dicho, que es bastante soberbia y ahí ustedes lo están viendo", agregó.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron en redes sociales, donde muchos se mostraron de acuerdo con ella, mientras que otros no tardaron en defender a la actriz.

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¿Yina Calderón y Lina Tejeiro nunca se han llevado bien?

Recordemos que las famosas siempre han sostenido una gran rivalidad en redes sociales, donde se han lanzado fuertes comentarios en contra de la otra.

Sus diferencias comenzaron luego de que se conocieran años atrás y Yina Calderón se mostrara por supuesto gesto de disgusto de la actriz cuando ella le pidió una foto.

Desde entonces, Yina Calderón ha criticado constantemente a la actriz y esta en algunas ocasiones le ha contestado lanzándole también duros señalamientos.

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Por ahora, la actriz Lina Tejeiro continúa dando lo mejor de ella en la cocina más grande del mundo, donde la competencia se pone cada vez más reñida y más estricta.

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