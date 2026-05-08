Altafulla volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez por el adelanto de su nueva canción.

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El cantante compartió un fragmento del tema en TikTok, pero, en lugar de recibir elogios, la publicación desató miles de comentarios y burlas por parte de los usuarios.

Tras la ola de reacciones, el ganador de La casa de los famosos Colombia decidió romper el silencio y enviar un mensaje a quienes han cuestionado su faceta musical.

Altafulla reaccionó a las críticas por su nueva canción y lanzó contundente mensaje (Foto Canal RCN)

¿Por qué están criticando la nueva canción de Altafulla?

El artista publicó un video interpretando de manera acústica un adelanto de la canción que prepara para su próximo lanzamiento.

Sin embargo, la grabación rápidamente tomó fuerza en redes sociales por las reacciones que generó entre los internautas, quienes comenzaron a comentar la letra y el estilo del tema.

"Tú eres mi gatita consentida, Hello Kitty. Tú eres una nota que no me la ha dado ni el whisky. Dime quién te hará el amor como yo”, dice la canción.

El video superó el millón de reproducciones y acumuló decenas de miles de interacciones, además de miles de comentarios en los que algunos usuarios hicieron bromas sobre la composición, mientras otros defendieron al cantante y afirmaron que cada artista tiene su propio estilo.

La publicación también comenzó a circular en otras plataformas, donde se convirtió en tendencia y abrió un nuevo debate sobre la carrera musical del creador de contenido.

Tras convertirse en blanco de burlas, Altafulla respondió con inesperado mensaje (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Altafulla ante las críticas?

Luego de la controversia, Altafulla utilizó su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de fotografías acompañado de un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas.

En la publicación escribió: "WTF es no luchar por tus sueños. WTF es esperar el momento perfecto. WTF es no hacer lo que te apasiona. WTF es renunciar a lo que te hace feliz. WTF es tenerle miedo a la funa."

Con estas palabras, el cantante dejó claro que no piensa abandonar su proyecto musical pese a los comentarios negativos que ha recibido.

Sus seguidores interpretaron el mensaje como una muestra de que continuará trabajando por consolidarse como cantante, incluso si eso implica enfrentar constantes críticas en redes sociales.

Mientras algunos usuarios destacaron su actitud y lo animaron a seguir persiguiendo sus metas, otros continuaron reaccionando al adelanto de la canción, que sigue acumulando reproducciones y comentarios en TikTok.