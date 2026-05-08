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Cara Rodríguez, expareja de Beéle, reveló que tendrá otro bebé: así lo anunció

Cara Rodríguez sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea ampliar nuevamente su familia con la llegada de otro bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cara Rodríguez confesó que quiere tener otro bebé y reveló cuándo podría cumplir ese sueño
Cara Rodríguez confesó que quiere tener otro bebé y reveló cuándo podría cumplir ese sueño. (Foto Canal RCN | Freepik).

Cara Rodríguez volvió a captar la atención de sus seguidores al revelar que desea tener otro bebé. La expareja de Beéle compartió el anuncio a través de sus redes sociales, donde habló sobre sus planes de ampliar su familia y despertó diversas reacciones entre los internautas.

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¿Cara Rodríguez está embarazada?

Los planes familiares de Cara Rodríguez volvieron a llamar la atención de sus seguidores. La creadora de contenido reveló que tiene la intención de convertirse en madre por tercera vez, aunque aclaró que ese momento todavía no ha llegado.

La inesperada confesión de Cara Rodríguez sobre sus deseos de ser madre otra vez
La inesperada confesión de Cara Rodríguez sobre sus deseos de ser madre otra vez. (Foto Canal RCN).

Según explicó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, por ahora toda su atención está puesta en la crianza de sus hijos Ethan y Paolo, por lo que no contempla ampliar su familia en este momento. Sin embargo, dejó claro que sí desea tener un tercer bebé más adelante.

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La creadora de contenido compartió este mensaje junto a una fotografía de su actual pareja sentimental, con quien sus seguidores esperan que, en un futuro, pueda cumplir ese deseo. "Por ahora solo quiero dedicarme a Ethan y Paolo, más adelante si Dios me lo permite tendrá otro", escribió, dejando claro que se trata de un proyecto a largo plazo y no de un embarazo actual.

Por ahora, la influenciadora continuará dedicada a sus dos hijos y a los proyectos que viene desarrollando en redes sociales y en la música, mientras mantiene intacta la ilusión de darle la bienvenida a un tercer bebé más adelante.

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¿Cuántos hijos tiene Cara Rodríguez y Beéle?

Aunque actualmente Cara Rodríguez vive una nueva etapa sentimental junto a Jake Castro, la creadora de contenido también ha hablado de su faceta como madre, pues tiene dos hijos fruto de su relación con Beéle: Ethan y Paolo.

La llegada de sus pequeños marcó una época importante en la vida de la expareja, que decidió casarse cuando esperaba a su primer hijo. Sin embargo, después del nacimiento de Paolo, ambos tomaron caminos separados y continuaron sus vidas por separado.

Cara Rodríguez sorprendió al hablar de la posibilidad de tener otro hijo
Cara Rodríguez sorprendió al hablar de la posibilidad de tener otro hijo. (Foto Canal RCN).
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