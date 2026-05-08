La IA reveló quién sería el tercer eliminado de MasterChef Celebrity

Este miércoles 5 de agosto se llevará acabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity, donde conoceremos al tercer eliminado de la competencia.

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¿Quién será eliminado en MasterChef Celebrity, según la IA?

Diez celebridades cayeron en reto de eliminación luego de no lograran salvarse en la prueba anterior, la cual se realizó por equipos.

En la prueba de salvación tuvieron que resaltar su habilidades al tener que hacer una preparación con atún como ingrediente principal.

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Luego de que los capitanes de cada equipo presentaran su plato ante los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, los chefs dieron su respectivo veredicto.

Los equipos que se salvaron fueron:

Equipo azul: Víctor, Virginia, Sebastián Vega y Julieta.

Equipo naranja: Pautips, Martha y Tuto

Equipo blanco: Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco, Emiro Navarro y Lina Tejeiro.

Los equipos que cayeron a reto de eliminación:

Equipo amarillo: Robert Farah, Diana Mina, Sebastián Villalobos y Milena López.

Equipo rojo: Luisa Vergara, Marcela Carvajal y Jimmy Vásquez.

Equipo verde: Tavo Bernate, Iván Marín y Mariana Mozo. Luciano D' Alessandro estaba en este equipo, pero se salvó porque ya tenía pin de inmunidad.

De acuerdo con un análisis realizado por la inteligencia de Chat GPT quien está en mayor riesgo es Milena López.

"Aunque la presentadora ha logrado destacar en algunos retos, su participación ha estado marcada por la irregularidad. En las pruebas que exigen mayor precisión técnica, control de tiempos y ejecución, ha alternado aciertos con errores que podrían pesar en una jornada decisiva, donde un solo plato puede definir la continuidad en la competencia", señaló.

Asimismo, indicó que Robert Farah y Mariana Mozo también podrían tener una alta probabilidad de salir.

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¿Quiénes han sido eliminados hasta el momento en MasterChef Celebrity?

Hasta el momento, los participantes que han quedado por fuera de la competencia fueron el actor Hugo Gómez y la actriz Angélica Blandón tras haber realizado recetas que no lograron cautivar el paladar de los jueces, quienes esta temporada están más exigentes.

No olvides ver quién será el tercer eliminado este 5 de agosto a las 9 p.m. por el Canal RCN.