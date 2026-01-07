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Ecuador le envió un contundente mensaje a los hinchas mexicanos durante el Mundial: ¿qué pasó?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol tildó algunas acciones de los mexicanos como "hechos antideportivos" y les hizo un llamado al respeto.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Mensaje de Ecuador a los hinchas mexicanos
Sebastián Beccacece, director técnico de la Selección de Ecuador

Tras algunos inconvenientes que tuvo la Selección de Ecuador con los hinchas mexicanos, les enviaron un contundente mensaje en el que rechazaban ese tipo de acciones en plena Copa del Mundo.

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¿Qué hicieron los hinchas mexicanos?

El más reciente partido de México fue la victoria por 3-0 a República Checa en la tercera fecha del Grupo A en el Mundial; con este resultado, el equipo pudo clasificar a la siguiente fase del torneo. Asimismo, el equipo ecuatoriano también logró pasar a dieciseisavos de final al derrotar con un 2-1 a Alemania en la tercera fecha del Grupo E.

Hincha mexicano celebrando en el Mundial
México celebró su victoria ante República Checa en el Mundial (Foto de AFP/ULISES RUIZ)

Tras confirmarse la clasificación de ambas selecciones a la siguiente fase del Mundial, los hinchas celebraron el logro. Sin embargo, en la previa del compromiso, un grupo de aficionados mexicanos llegó hasta las afueras del hotel de concentración de la selección ecuatoriana y protagonizó algunos disturbios.

¿Por qué los hinchas mexicanos estaban generando disturbios?

Los hinchas mexicanos se acumularon fuera al hotel a generar disturbios y caos, ya que Ecuador sería el equipo con quien se enfrentarían en el siguiente partido. El fin de ello fue intentar desconcentrar a los jugadores del equipo rival y no permitirles descansar la noche previa al encuentro.

En redes sociales se popularizaron varios videos al respecto, donde los internautas aseguraban que es una acción baja y poco empática, ya que se trata de un torneo deportivo, no de algo personal. Además, los mismos mexicanos aseguraron que este gesto los haría quedar mal frente a todos los aficionados del fútbol alrededor del mundo.

¿Qué dijo la Federación Ecuatoriana de Fútbol?

Respecto a los disturbios que causaron los mexicanos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó un comunicado oficial en el que hablaron respecto a lo ocurrido. En la declaración aseguraron que habrían enviado varios reclamos por lo sucedido y que hacen un llamado respetuoso a las autoridades:

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar

Comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a los mexicanos
Hechos "antideportivos" en el Mundial 2026 (Foto de AFP/Carl Recine)

Además, los ecuatorianos aseguraron que debía existir mayor seguridad para cuidar a los jugadores

La FEF hace un llamado a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas

Y al final, cerraron con una frase que incitaba a cancelar todos estos tipos de “hechos antideportivos”

Ecuador siempre responderá en la cancha

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