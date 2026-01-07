El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida celebridad quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, el futbolista falleció a causa de una crítica situación ocurrida en Venezuela el pasado 24 de junio a causa del doble terremoto que ocurrió en el país de una magnitud de 7.2 y 7.5.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en medio de una crítica situación?

Falleció el futbolista venezolano José Manuel Pimentel Berríos. | Foto: Freepik

El nombre de José Manuel Pimentel Berríos se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales, no solo por dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria como futbolista, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Por su parte, el joven futbolista fue reportado como desaparecido hace varios días tras el desafortunado hecho presentado en Venezuela, pues, fuentes internacionales confirmaron que falleció junto a su madre.

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¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de José Manuel Pimentel?

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de José Manuel Pimentel Berríos? | Foto: Freepik

El pasado 30 de junio, la Federación Venezolana de Fútbol compartió un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 708 mil seguidores en la que confirmaron el fallecimiento de José Manuel Pimentel Berríos tras una larga búsqueda por parte de los rescatistas, expresando las siguientes palabras:

“Con profundo dolor nos unimos al duelo que embarga al balompié nacional pro el fallecimiento de José Manuel Pimentel Berríos, jugador deportivo de La Guaira y su madre Yuri Berrios. Su recuerdo vivirá por siempre en la memoria de los que compartieron con ellos. Extendemos nuestras condolencias, descansen en paz”, agregó la Federación Venezolana de Fútbol.

¿Cuál es la alarma que avisa con antelación un posible sismo?

En medio de la emergencia ocurrida en Venezuela en la que se presentó un doblete sísmico, varios internautas han utilizado la aplicación de Google, la alarma de Google que reporta cuando se presenta un tipo de sismo.

La aplicación se llama: ‘Sistema de alertas de Terremotos de Android’, la cual anuncia con antelación los sismos que se presentan en cualquier región del mundo en el que las personas se encuentren y pueda tomar las medidas de prevención al respecto.