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Bus de Paola Jara sufrió una falla saliendo de gira: esto pasó en plena vía

Paola Jara informó en sus redes sociales que el bus relacionado con su equipo sufrió una falla mecánica cuando salía de gira.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Conoce qué pasó con el bus de Paola Jara tras el percance que sufrió en carretera
Conoce qué pasó con el bus de Paola Jara tras el percance que sufrió en carretera. (Foto AFP: Raul Arboleda).

La artista de música popular Paola Jara informó a través de sus redes sociales que el bus relacionado con su equipo presentó una falla mecánica mientras salía de gira, lo que obligó a detener su recorrido en plena vía de Cundinamarca. La situación generó rápidamente interés en sus seguidores, quienes esperan nuevas actualizaciones frente al inesperado incidente.

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¿Cuál fue la falla que sufrió el bus de Paola Jara?

Durante la tarde de este miércoles 1 de julio Paola Jara sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que horas antes de su más reciente show en Viotá, Cundinamarca el bus que transporta a su equipo de trabajo sufrió una avería que les impidió avanzar en su recorrido para cumplir con el tiempo pactado.

Bus relacionado con Paola Jara presentó una falla en plena vía mientras salía de gira
Bus relacionado con Paola Jara presentó una falla en plena vía mientras salía de gira. (Foto Canal RCN).

La reconocida cantante compartió una fotografía por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que informó a sus fanáticos que tuvieron un breve retraso causado por este hecho.

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Pese al percance, Paola Jara tomó la situación con humor y mencionó que, de haber estado allí junto a su hija, la pequeña habría podido ayudar a solucionar el problema, recordando una sesión fotográfica de sus primeros meses de vida inspirada en los mecánicos que reparan vehículos.

“La negrita se varó con los muchachos a cuatro horas de Viotá. En medio de la nada, pero con la fe de que llegábamos al show… Y Emi no estaba para repararlo”, mencionó.

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Hasta el momento, Paola Jara no ha entregado más detalles sobre la falla mecánica del vehículo, pero confirmó que la situación no impidió que su equipo continuara con el camino para cumplir con el compromiso programado en Viotá.

¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara ante el percance que sufrió su bus?

Lo cierto es que el percance que sufrió el bus del equipo de Paola Jara generó rápidamente reacciones entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a la situación luego de que la cantante compartiera lo ocurrido a través de sus redes sociales.

“Qué susto, lo importante es que llegaron bien”, “Ojalá el equipo pueda solucionar rápido esos inconvenientes”, “Menos mal fue solo un retraso y no pasó a mayores”, “Emi sí hubiera ayudado a reparar el bus, jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Paola Jara reveló qué pasó con el bus de su equipo tras sufrir una falla en carretera
Paola Jara reveló qué pasó con el bus de su equipo tras sufrir una falla en carretera. (Foto Canal RCN).
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