¿Cuál será la formación de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?, esto dijo el técnico

El técnico Néstor Lorenzo de la Selección Colombia se pronunció sobre el partido que enfrentará contra la Selección de Ghana en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el partido de Colombia contra Ghana en el Mundial 2206?

Los cafeteros lograron clasificar a los 16avos de final en la Copa del Mundo 2026 luego de ganarles a Uzbekistán y República Democrática del Congo, y empata contra Portugal.

Ahora la tricolor deberá enfrentarse contra Ghana este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m, hora Colombia, en Kansas, Estados Unidos y salir victoriosa para poder avanzar a los octavos de final.

Previo a este encuentro, Néstor Lorenzo realizó una rueda de prensa y allí habló sobre este partido, el cual calificó como "duro".

El técnico señaló que Ghana tiene una estructura muy parecida a Colombia, pero hay características de los jugadores que son las que logran marcar la diferencia y que puedan ser las responsables de que la tricolor gane.

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Asimismo, indicó que Ghana tiene un gran equipo con jugadores de primer nivel, pero que Colombia dará todo para pasar a la siguiente fase.

De igual manera, reaccionó a los comentarios que han lanzado sobre Colombia, donde muchos la han catalogado como una de las mejores Selecciones del Mundial, expresando que prefiere no recibir ese calificativo de verse entre las favoritas, pues es un peso bastante grande.

"No nos alcanza todavía para lo que buscamos, pero ojalá pasemos a octavos de final", dijo.

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¿Cómo será la formación de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

Ante la pregunta sobre la formación de Colombia contra Ghana, este señaló que no entiende por qué siempre le preguntan lo mismo si él nunca va revelarlo.