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¿Qué pasa si Colombia pierde o empata contra Ghana en el Mundial 2026?

Esto pasaría con Colombia en caso de que pierda o empate en el partido contra Ghana.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Seleccion colombia en el mundial 2026
Colombia vs Ghana en el Mundial 2026/AFP: Raul Arboleda

La Selección de Colombia jugará su cuarto partido en el Mundial 2026 este viernes 3 de julio contra la Selección de Ghana en Kansas, Estados Unidos.

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El encuentro se dará a las 8:30 p.m., hora Colombia, y lo podrás ver completo y totalmente gratis por medio de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

Los cafeteros lograron clasificar a los 16avos de final tras haberle ganado a Uzbekistán y República Democrática del Congo, y haber empatado contra Portugal.

colombia contra ghana en el mundial 2026

La tricolor esta vez tendrá que enfrentarse a Ghana para poder avanzar a los octavos de final.

En caso de que la Selección Colombia pierda este partido quedará eliminada del Mundial 2026, sin oportunidad de continuar en competencia.

En esta fase, la tricolor no depende de otros resultados o otras selecciones para avanzar.

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¿Qué pasa si Colombia empata contra RD Congo en el Mundial 2026?

Si Colombia llega a empatar contra Ghana se mantiene en competencia, pero deben irse a alargue automáticamente; es decir, que deberán jugar 30 minutos más.

Si el resultado no cambia y siguen empatados deben irse a penales hasta definirse el ganador.

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Si Colombia llega a salir victoriosa de este encuentro pasaría a octavos de final y se enfrentaría a Suiza o Argelia, según la Selección que gane en su encuentro, cuyo partido se daría el próximo 7 de julio.

colombia contra ghana en 16avos de final

Por ahora, los jugadores de la Selección Colombia realizaron su último entrenamiento previo a su partido contra Ghana, donde esperan ganar y seguir avanzando en este competencia luego de convertirse en una de las selecciones favoritas por su sorprendente desempeño.

El técnico Néstor Lorenzo y algunos jugadores como James Rodríguez y Richard Ríos han señalado que saben que será un partido bastante difícil contra Ghana, pero que dará lo mejor de sí mismos desde el primer minuto para poder seguir en juego y luchar por esa anhelada Copa del Mundo.

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