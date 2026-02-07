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En medio del Mundial 2026 fallece futbolista de 32 años: ¿qué ocurrió?

Fallece arquero de 32 años, dejando atrás a su esposa de 5 meses de matrimonio, quien espera a su primer hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Luto en el fútbol: muere futbolista de 32 año
Fallece futbolista de 32 años en medio del Mundial 2026. (Foto/ Freepik)

En horas de la tarde de este jueves 2 de julio, el mundo conoce la triste partida del arquero palestino Salim Al-Ashqar, quien dejó este mundo el pasado lunes 29 de junio.

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La noticia de su fallecimiento la reveló el Club Deportivo Palestino el pasado miércoles, a través de un comunicado, dando los detalles de lo ocurrido.

Por supuesto, es un hecho que golpea al mundo del deporte justo ahora que, se está viviendo la emoción de la Copa Mundial FIFA 2026 y que, mientras muchos sonríen por este importante evento, otros lamentan la partida de una promesa del futbol.

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Por ahora, la noticia se está conociendo alrededor del mundo, generando rechazo por las circunstancias y lo más doloroso, según con lo que se lee en redes, es a la familia que deja el portero tras su fallecimiento.

¿Quién era el portero fallecido Salim Al-Ashqar?

El futbolista profesional de 32 años, Salim Al-Ashqar, era un joven promesa del deporte en su país, pues hasta ahora estaba empezando a construir un futuro soñado junto a su familia; precisamente, a inicios de este año se casó.

Fallece futbolista de 32 años en medio del Mundial 2026
Fallece futbolista de 32 años y enluta al fútbol en plena Copa Mundial. (Foto/ Freepik)

De acuerdo con los detalles que se han dicho en otros medios y en internet, Salim fue el único hijo varón de su familia, entre siete hermanas.

Así mismo, se sabe que, su esposa está embarazada y lleva cuatro meses de gestación de su primer hijo; pues habrían cumplido los cinco meses de matrimonio.

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“Él vivía en el barrio, era uno de los mejores jóvenes de la zona”, habría dicho un hombre que lo conocía cerca en donde él vivía y de así mismo, su comunidad destacó que era una buena persona.

¿En cuáles equipos jugó el fallecido portero Salim Al-Ashqar?

Fallece futbolista de 32 años y enluta al fútbol en plena Copa Mundial
Luto en el fútbol: muere futbolista de 32 año. (Foto/ Freepik)

El Club Deportivo quien hizo público el fallecimiento del futbolista profesional, Salim Al-Ashqar, escribió:

“El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida”.

En este sentido, además de este equipo, también hizo parte de clubes como Al-Aqsa y Al-Musaddar.

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