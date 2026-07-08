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La IA reveló si Colombia ganará algún Mundial

La IA predijo tras un análisis si la Selección Colombia llegará a ganar un Mundial.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
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Colombia podría ganar un Mundial, según la IA/AFP: Raul Arboleda

La Selección Colombia quedó por fuera del Mundial 2026 luego de perder su partido contra la Selección de Suiza en los octavos de final.

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¿Colombia ganará algún Mundial?

Luego de que Colombia se convirtiera en uno de los equipos favoritos de la Copa del Mundo 2026, millones de fanáticos se cuestionaron si en algún momento la tricolor puede llegar a ganar y llevarse el anhelado triunfo.

colombia fue eliminada del mundial 2026 tras partido contra suiza

De acuerdo con un análisis realizado por Inteligencia Artificial de Chat GPT basada en el historial deportivo, el nivel competitivo mostrado por Colombia en los últimos años y las opiniones que predominan entre analistas y aficionados, este determinó que Colombia podría llegar a ser campeona del mundo realizando algunos cambios estratégicos.

"Mi predicción es que Colombia sí tiene posibilidades de ganar un Mundial en el futuro, aunque no sería una favorita automática en la próxima edición. Para que ese escenario aumente, será clave mantener una base de jugadores en ligas de alto nivel, consolidar un proceso deportivo de largo plazo y fortalecer la formación de nuevos talentos", detalló.

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Agregó que la posibilidad de que Colombia se levante y gane esta competencia no puede descartarse, pero dependerá de factores deportivos que faltan todavía por desarrollarse.

Según su revelación, Colombia podría llegar a ser campeona del mundo en el de 2034 o el de 2038.

"Antes de eso también podría competir por llegar a semifinales o a una final, pero proyectar un campeonato en 2030 sería más difícil porque el tiempo de renovación sería corto", puntualizó.

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¿Qué es lo mas lejos que ha llegado Colombia en un Mundial?

Colombia alcanzó los cuartos de final en el año 2014, pero fue eliminada por Brasil con un marcador 2-1, cuyo gol fue realizado por James Rodríguez, quien para ese Mundial se catalogó como el máximo goleador de la competencia tras haber hecho seis anotaciones.

colombia podria ganar el mundial

Los fanáticos de la Selección Colombia guardan la esperanza de que en los próximos años Colombia pueda ser merecedora de dicho título tan importante en el fútbol y puedan celebrar por primera vez dicha victoria.

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