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Revelan quién sería el nuevo técnico de Portugal; su relación con Cristiano Ronaldo sorprende

Jorge Jesus tomó fuerza como candidato para dirigir a Portugal tras la salida de Roberto Martínez y su pasado con CR7.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jorge Jesus sería el nuevo técnico de Portugal
Portugal tendría nuevo técnico que ya conoce a Cristiano Ronaldo / (Foto de AFP)

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ras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, la selección empezó a buscar una nueva persona para estar al frente del equipo. El nombre que aparece como elegido es Jorge Jesus, un entrenador que ya conoce a Cristiano Ronaldo, pues trabajaron juntos en Arabia Saudita.

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¿Quién es Jorge Jesus, el nuevo entrenador que llegaría a Portugal?

Jorge Jesus es un entrenador portugués de 71 años que tendría la misión de dirigir nuevamente a una de las selecciones más importantes del mundo. Su nombre tomó fuerza después de la salida de Roberto Martínez, quien dejó el cargo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.

El técnico no es un desconocido para Cristiano Ronaldo. Antes de esta posible llegada a la selección, ambos coincidieron en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde Jorge Jesus estuvo al frente del equipo y consiguió uno de los títulos más importantes del club.

Esa relación con el delantero portugués es uno de los aspectos que más ha llamado la atención, pues el futuro de Cristiano Ronaldo con la selección había generado dudas después del Mundial. Con un entrenador que ya conoce su forma de trabajo, podría abrirse una nueva etapa para el jugador.

Según la información del periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol estaría listo y solo faltaría el anuncio oficial para confirmar su llegada.

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¿Por qué Portugal buscó un nuevo entrenador tras la salida de Roberto Martínez?

Roberto Martínez dejó de ser entrenador de Portugal luego de que el equipo quedara eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 frente a España.

Después del partido, el técnico explicó que su objetivo era llevar al equipo a conquistar la Copa del Mundo y que, al no conseguirlo, decidió dar un paso al costado.

¿Por qué Portugal buscó un nuevo entrenador tras la salida de Roberto Martínez?
Roberto Martínez se despide de la Selección de Portugal / (Foto de AFP)

Durante su etapa al frente de Portugal, Martínez logró la Liga de Naciones y estuvo acompañado por una generación de futbolistas con gran reconocimiento internacional. Sin embargo, la eliminación mundialista llevó a la Federación a tomar la decisión de iniciar un nuevo proceso.

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¿Cuándo sería anunciado Jorge Jesus como nuevo técnico de Portugal?

De acuerdo con medios portugueses, las conversaciones entre Jorge Jesus y la Federación estarían avanzadas. El acuerdo tendría como fecha final el año 2030, con la intención de que el entrenador acompañe al equipo en los próximos grandes torneos.

La negociación también incluye la organización del grupo de trabajo que estará junto al nuevo entrenador. La idea sería contar con personas que conozcan el funcionamiento de la selección y puedan ayudar en esta nueva etapa.

Entre los integrantes que continuarían aparecen João de Deus, Fábio Jesus, Márcio Sampaio, Rodrigo Araújo y Gil Henriques, quienes ya hacen parte del equipo de trabajo.

Si se confirma su llegada, Jorge Jesus asumirá un reto importante: liderar a Portugal después de la salida de Roberto Martínez y definir el rumbo de una selección que todavía cuenta con Cristiano Ronaldo como una de sus grandes figuras.

¿Cuándo sería anunciado Jorge Jesus como nuevo técnico de Portugal?
Jorge Jesus podría llegar como nuevo técnico de Portugal / (Foto de AFP)
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