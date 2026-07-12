La Federación Senegalesa de Fútbol anunció la salida de Pape Thiaw como entrenador de la selección nacional.

La decisión se tomó después de revisar los resultados obtenidos durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo quedó eliminado ante Bélgica.

La salida del técnico se produjo más de una semana después de la derrota por 3-2 frente al conjunto europeo.

En ese partido, el equipo africano llegó a estar arriba por dos goles, pero no pudo mantener la ventaja durante los últimos minutos. Bélgica reaccionó, remontó el marcador y avanzó a la siguiente fase.

Thiaw, de 45 años, había asumido el cargo en 2024. Su cuerpo técnico también fue retirado de sus funciones, por lo que la federación deberá formar un nuevo grupo de trabajo para los próximos compromisos internacionales.

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¿Por qué Senegal despidió a Pape Thiaw?

La Federación Senegalesa de Fútbol explicó que la medida se tomó luego de evaluar el rendimiento del equipo y sus posibilidades de crecimiento. Los directivos consideraron que era necesario realizar un cambio para comenzar una nueva etapa.

La eliminación ante Bélgica fue uno de los principales motivos de la decisión. El equipo tenía una ventaja de 2-0 y parecía cerca de conseguir la clasificación, pero recibió tres goles en el cierre del encuentro. El resultado generó críticas por la manera en que se manejaron los minutos finales.

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¿Patrick Vieira puede ser el nuevo técnico de Senegal?

Patrick Vieira aparece como uno de los posibles candidatos para ocupar el cargo. La prensa francesa informó que el exfutbolista está entre las opciones que estudia la federación para reemplazar a Pape Thiaw.

Vieira nació en Dakar, capital senegalesa, pero representó a Francia durante su carrera como jugador. Con la selección francesa ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000.

Después de retirarse, inició su carrera como entrenador y trabajó en diferentes clubes. Su experiencia como futbolista y técnico es uno de los puntos que podrían favorecer su llegada al equipo africano.

Por el momento, la federación no ha confirmado quién será el nuevo director. El nombre de Vieira se mantiene como una posibilidad, pero todavía no existe un anuncio oficial sobre su contratación.