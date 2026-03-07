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Hija de Jhon Arias, jugador que hizo el primer gol de Colombia contra Ghana, enamoró al apoyarlo

La pequeña hija de Jhon Arias se llevó todas las miradas al mostrarse apoyándolo en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
jhon arias y su esposa
Jhon Arias hizo el primer gol de Colombia contra Ghana/AFP: ROBERTO SCHMIDT

La Selección de Colombia disputó este viernes 3 de julio su partido contra la Selección Ghana tras clasificar a 16avos de final en el Mundial 2026.

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¿Quién hizo el primer gol de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

El futbolista Jhon Arias fue el responsable del primer gol de la tricolor luego de una asistencia de Luis Suárez, generando gran esperanza a la clasificación a los octavos de final.

jhona arias en el mundial 2026

El jugador recibió los aplausos de los asistentes y millones de colombianos alrededor del mundo que apoyan a los cafeteros.

Sin embargo, su fan número uno es su hija, quien enamoró a miles de seguidores en redes sociales tras mostrarse apoyándolo.

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¿Quién es la hija de Jhon Arias?

El deportista se encuentra casado con Alejandra Ayala, con quien tuvo su primera hija, a quien suele presumir en redes sociales.

La mujer fue la encargada de revelar las imágenes de la pequeña en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 mil seguidores.

En las instantáneas se ve a la niña luciendo un outfit muy colombiano, usando la camiseta de Colombia de color azul con el nombre "Papá", el cual acompañó con una falda del mismo tono, zapatos blancos y algunos accesorios amarillos.

"Mini Diva lista para apoyar a papá", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su publicación, logró miles corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su ternura y por su outfit.

Además, el destacaron lo orgullosa que debe estar de su padre, por el gran desempeño que ha hecho en este Mundial 2026.

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¿Qué pasa si Colombia gana contra Ghana en el Mundial 2026?

Si Colombia logra ganar el partido contra Ghana pasará a los octavos de final y se enfrentaría contra la Selección de Suiza.

colombia contra ghana en el mundial 2026

Recuerda estar al pendiente de este encuentro a través de la pantalla, aplicación y canal de YouTube en el Canal RCN.

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