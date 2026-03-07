La Selección Argentina logró clasificar a los octavos de final en el Mundial luego de un ajustado partido contra Cabo Verde.

¿Cómo estuvo el partido de Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026?

Ambas selecciones lograron clasificar a los 16vos de final y tuvieron que enfrentarse para poder luchar por ese cupo a los octavos.

Argentina realizó dos goles, uno de ellos logrado por Lionel Messi, y Cabo Verde también logró dos goles por Lopes Cabral y Deroy Duarte.

Luego del empate, tuvieron que irse al alargue, en el que la Albiceleste logró hacer la diferencia al marcar otro gol.

Aunque Cabo Verde dio la lucha no logró superar a los argentinos y se quedaron por fuera del Mundial 2026.

Si bien se mostraron bastante tristes por el resultado y ser eliminados, muchos de sus fanáticos los llenaron de aplausos debido al gran juego que realizaron tras haber sido su primera participación en el Mundial 2026.

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¿Cómo reaccionó Lionel Messi tras clasificar a los octavos de final del Mundial 2026?

El jugador se mostró bastante feliz y emocionado por lograr clasificar a los octavos de final y continuar en competencia debido a que este sería el último Mundial que disputaría.

De inmediato saludó a sus compañeros, quienes también se mostraron muy felices y entre abrazos se felicitaron.

Sus fieles seguidores también lo llenaron de elogios por el gran trabajo que hizo y por el gol que marcó, demostrando por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

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¿Contra quién jugará Argentina en los octavos de final en el Mundial 2026?

Luego de la clasificación de la Selección Argentina estos deberán competir contra el equipo que logre ganar en la noche de este viernes 3 de julio, bien sea la Selección de Colombia o la Selección de Ghana, quienes deberán competir por su cupo a los octavos de final.

Recuerda que este partido lo puedes ver totalmente gratis a través de la pantalla del Canal RCN o en dispositivos móviles por medio de la aplicación y el canal de YouTube.