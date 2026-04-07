Los terremotos que sacudieron a Venezuela continúan dejando historias que conmueven al mundo.

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En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de una reconocida actriz venezolana, quien permanecía desaparecida desde que ocurrieron los fuertes movimientos sísmicos que afectaron varias zonas del país vecino.

Durante varios días, familiares, amigos y cientos de personas mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, su familia confirmó la triste noticia y reveló que la actriz perdió la vida junto a su madre como consecuencia de la tragedia.

Reconocida actriz venezolana fue encontrada sin vida tras los devastadores terremotos (Foto freepik)

¿Quién es la reconocida actriz venezolana que falleció?

Se trata de Yorgelis Delgado, una actriz venezolana recordada por haber hecho parte de "El Club de los Tigritos", uno de los programas infantiles más exitosos y queridos de la televisión venezolana durante la década de los noventa.

Gracias a su participación en este programa televisivo, Yorgelis se convirtió en un rostro muy conocido para toda una generación de niños y jóvenes que crecieron viéndola en la pantalla.

Tras los terremotos registrados en Venezuela, la actriz fue reportada como desaparecida, ya que se encontraba en una de las zonas más afectadas por la emergencia. Desde ese momento, familiares, amigos y seguidores iniciaron una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.

Lamentablemente, después de varios días de incertidumbre, su familia confirmó que tanto ella como su madre fallecieron a causa de los derrumbes provocados por los movimientos sísmicos.

Tras días de búsqueda, confirman la muerte de Yorgelis Delgado y su madre (Foto freepik)

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¿Qué compartió la hermana de Yorgelis Delgado?

La noticia fue confirmada por la hermana de la actriz a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda.

"Con profunda tristeza, queremos comunicar la noticia del fallecimiento de la señora Gladys Escalona de Delgado y Yorgelys Delgado. Su familia, amigos y cercanos agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza", expresó.

En el mensaje, la familia también pidió respeto y privacidad para afrontar este difícil momento.

"Pedimos en este momento respeto y privacidad para sus seres queridos en medio de este dolor. Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron. En medio de este dolor tan grande, pedimos que la solidaridad no se detenga", concluyó el comunicado.

El fallecimiento de Yorgelis Delgado se suma a las víctimas que han dejado los terremotos en Venezuela, una tragedia que continúa movilizando labores de ayuda y solidaridad tanto dentro como fuera del país.