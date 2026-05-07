Analistas hacen su predicción sobre el futuro de Colombia en el Mundial 2026

El pasado viernes 3 de julio, Colombia clasificó a octavos de final en La Copa Mundial FIFA 2026 tras vencer a Ghana en los dieciseisavos; el gol que llevó a la victoria a la tricolor lo marcó Jhon Arias en el minuto 14 del primer tiempo.

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Durante esos primeros 45 minutos sucedieron muchas cosas, pues Jhon Córdoba sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda, lo que hizo que en el minuto siete fuera reemplazado y a poco tiempo, un jugador ghanés también tuvo un cambio.

Después, a J Arias le sacaron amarilla y en menos de nada ya estaba marcando su primer gol del mundial; sin duda, un primer tiempo bastante extraños.

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De hecho, la tricolor rompió récord junto a Ghana, debido a que, en un mundial, no se había visto que ambos países tuvieran cambios en los primeros quince minutos. Sea como sea, ese día el triunfo fue para la Selección Colombia.

¿Qué han dicho expertos sobre Colombia en el Mundial 2026?

Colombia tiene hablando al mundo entero del gran equipo que se ha convertido, pues ahora son mucho más seguros, tienen fuerza y mayor precisión al atacar y eso, para los expertos es lo que hoy los mantiene en la Copa Mundial FIFA 2026.

Varias figuras del fútbol hicieron la misma predicción sobre Colombia. (AFP/ YURI CORTEZ)

Por eso, figuras muy importantes el fútbol como Rio Ferdinand y Zinedine Zidane han hablado de la tricolor, mencionando que la Selección pueden llegar a la final del torneo, e incluso, alzar el trofeo.

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Así mismo, otros comentaristas tienen expectativas con los cafeteros, pues han jugado mejor que equipos como Portugal, pues no se dejaron vencer de los europeos y demostraron que no son rivales pequeños.

¿Los expertos qué dicen sobre el futuro de Colombia en el Mundial 2026?

Expertos, críticos, figuras importantes del fútbol, exfutbolistas y hasta directores técnicos no dejan de sorprenderse del gran juego que ha hecho Colombia durante toda esta copa del Mundo 2026, por eso, muchos dicen que los subestimaron.

Expertos se atreven a pronosticar el destino de Colombia en el Mundial. (AFP/ ULISES RUIZ)

Sin embargo, la opinión cambió sobre la tricolor y ahora, los ven como posible equipo que puede ganarse esta copa del mundo y es que, si Colombia le gana a Suiza y luego a Argentina, para Davoo Xeneize y otros expertos de este deporte, los cafeteros pueden traerse el trofeo.