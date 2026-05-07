Juliana Calderón habría revelado la identidad del padre de su hijo: ¿de quién se trata?

Juliana Calderón, una de las figuras del entretenimiento que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente dio de qué hablar luego de compartir sorpresivas imágenes en las que habría revelado la identidad del padre de su hijo.

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¿Quién es el padre del hijo que espera Juliana Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica empresaria ha logrado consolidar una comunidad de 1 millón de seguidores, sorprendió una vez más al presumir detalles de lo que han sido unos merecidos días de descanso fuera del país.

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Y aunque sus fotos en la ciudad de Nueva York no han pasado desapercibidas, hubo un detalle que no pudo ser pasado por alto, y fue precisamente la presencia de un misterioso hombre que aparece en algunas de las historias que publicó en esta red social.

En la primera historia, la menor de las hermanas Calderon compartió un collage fotográfico en donde posó con un hombre mientras él la abrazaba de espaldas, pero sin revelar el rostro. Sin embargo, en una segunda imagen, Juliana sí dejó ver el rostro de su compañero de viaje de perfil, mientras que ella lo observa detenidamente.

¿Juliana Calderón reveló la identidad del padre del hijo que espera?

Como era de esperarse, la aparición de Calderón junto a este sospechoso hombre, llevó a que los usuarios sacaran sus propias conclusiones al respecto, por lo que muchos creen que, en efecto, sí se trataría del padre del bebé que viene en camino.

"El mismo de siempre ella lo cachonea y él sigue ahí", "Guapo sí es", "Parece el ex novio de ella, el de siempre", "Y ese fue el gran amor que le tuvo al otro chico", "Aparecieron las llaves ellas como siempre", "Y todo lo que lloro por el difunto", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

De acuerdo con las opiniones de los internautas, al parecer la persona que aparece junto a ella, sería su expareja, pues no es la primera vez que se les ve juntos, teniendo en cuenta que en otras oportunidades la mujer habría compartido fotos con él.

Por ahora, la hermana de Yina Calderón no ha se pronunciado al respecto, por lo que hasta el momento no conoce con exactitud sí este hombre en realidad sería el padre de la criatura que nacerá en los próximos meses.