Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrés Gómez alimenta rumores de ruptura tras misterioso mensaje: ¿confirmó crisis con Beba?

En las últimas horas, Andrés Gómez, esposo de Beba, compartió un misterioso mensaje en el que habría expuesto crisis en su matrimonio.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba y Andrés Gómez en La casa de los famoso Colombia.
Mensaje de Andrés Gómez alimenta rumores de ruptura con Beba. Foto | Canal RCN.

En medio de los rumores de crisis que rodean el matrimonio de Valerie de la Cruz, recientemente, Andrés Gómez reapareció en redes sociales con un misterioso mensaje que aumentó las especulaciones que desde hace días vienen circulando y que apuntan a una supuesta ruptura con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Andrés Gómez confirmó ruptura con Beba? Mensaje despertó sospechas

A través de su cuenta de Instagram, en donde el actual esposo de la joven barranquillera ha construido una sólida comunidad de miles seguidores, nuevamente dio de qué hablar luego de que compartiera un video en el que se habría referido a su matrimonio con Beba.

Artículos relacionados

"Con los años entendí que el amor no siempre se demuestra con palabras, se demuestra cuando alguien en medio de su caos encuentra tiempo para ti, todos tenemos problemas, obligaciones y sueños por seguir", fueron las palabras de Gómez en su más reciente publicación.

Artículos relacionados

De acuerdo con las palabras del entrenador, quien en realidad está interesado en cultivar el amor, se preocupa por incluirte en su agenda, en enviar un mensaje, en hacer una llamada, o simplemente está presente de muchas formas.

¿Qué dijo Andrés Gómez sobre su relación con Beba?

En el post que hizo por medio de un video en el que aparece entrenando, Andrés también insistió en que el amor también se demuestra en las acciones y en cómo esa persona te hace saber lo importante que eres.

"El tiempo es el regalo más valioso que una persona puede darte", agregó el hombre en el post que rápidamente captó la atención de los internautas, quienes, como era de esperarse, no se guardaron su opinión frente a sus declaraciones.

"Dios tiene grandes cosas para ti", "Qué bien que lo tengas claro", "Sabio", "si no te demuestran amor sal de ahí", "Así es", "Totalmente cierto", son algunos de lo comentarios que se puede leer.

Andrés Gómez, Beba
Andrés Gómez compartió mensaje que alimentó rumores de ruptura con Beba | Foto del Canal RCN.

Cabe señalar que, lo dicho por Andrés, llega en medio de rumores de crisis, pues en los últimos días la joven creadora de contenido se mostrado muy activa en redes y junto a otros influencers, sin embargo, para muchos, ha sido bastante notorio la ausencia de su esposo durante sus planes .

Andrés Gómez, Beba
Beba de la Cruz desató rumores de separación con Andrés Gómez | Foto del Canal RCN.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir lo que se viene especulando, pues al parecer han preferido mantener en privado lo que sea que esté ocurriendo en su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia. Juliana Calderón

Juliana Calderón habría revelado la identidad del padre de su hijo: ¿de quién se trata?

Juliana Calderón acaparó la atención en redes sociales al presumir fotos con el que sería el padre de su bebé.

Jhorman Toloza y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. Alexa Torrex

Jhorman Toloza rompió el silencio: esto dijo sobre pedirle perdón a Juanda Caribe

Jhorman Toloza nuevamente causó revuelo al lanzar controversial frase sobre su pasada relación con Alexa Torrex.

Luisa Fernanda W revela pistas de su boda con Pipe Bueno. Talento nacional

Famosa presentadora le pidió matrimonio a su novio: así fue la romántica propuesta

La reconocida presentadora, mostró en redes sociales detalles de la romántica propuesta de matrimonio.

Lo más superlike

Experto sorprendió con su pronóstico para Colombia vs. Suiza Mundial de fútbol

Experto predijo el partido de Colombia contra Suiza: hizo esta inquietante revelación

Experto en fútbol hizo su predicción para el partido de Colombia Vs Suiza y adivinó quiénes marcarían goles.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?