Andrés Gómez alimenta rumores de ruptura tras misterioso mensaje: ¿confirmó crisis con Beba?

En medio de los rumores de crisis que rodean el matrimonio de Valerie de la Cruz, recientemente, Andrés Gómez reapareció en redes sociales con un misterioso mensaje que aumentó las especulaciones que desde hace días vienen circulando y que apuntan a una supuesta ruptura con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Andrés Gómez confirmó ruptura con Beba? Mensaje despertó sospechas

A través de su cuenta de Instagram, en donde el actual esposo de la joven barranquillera ha construido una sólida comunidad de miles seguidores, nuevamente dio de qué hablar luego de que compartiera un video en el que se habría referido a su matrimonio con Beba.

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"Con los años entendí que el amor no siempre se demuestra con palabras, se demuestra cuando alguien en medio de su caos encuentra tiempo para ti, todos tenemos problemas, obligaciones y sueños por seguir", fueron las palabras de Gómez en su más reciente publicación.

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De acuerdo con las palabras del entrenador, quien en realidad está interesado en cultivar el amor, se preocupa por incluirte en su agenda, en enviar un mensaje, en hacer una llamada, o simplemente está presente de muchas formas.

¿Qué dijo Andrés Gómez sobre su relación con Beba?

En el post que hizo por medio de un video en el que aparece entrenando, Andrés también insistió en que el amor también se demuestra en las acciones y en cómo esa persona te hace saber lo importante que eres.

"El tiempo es el regalo más valioso que una persona puede darte", agregó el hombre en el post que rápidamente captó la atención de los internautas, quienes, como era de esperarse, no se guardaron su opinión frente a sus declaraciones.

"Dios tiene grandes cosas para ti", "Qué bien que lo tengas claro", "Sabio", "si no te demuestran amor sal de ahí", "Así es", "Totalmente cierto", son algunos de lo comentarios que se puede leer.

Andrés Gómez compartió mensaje que alimentó rumores de ruptura con Beba | Foto del Canal RCN.

Cabe señalar que, lo dicho por Andrés, llega en medio de rumores de crisis, pues en los últimos días la joven creadora de contenido se mostrado muy activa en redes y junto a otros influencers, sin embargo, para muchos, ha sido bastante notorio la ausencia de su esposo durante sus planes .

Beba de la Cruz desató rumores de separación con Andrés Gómez | Foto del Canal RCN.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir lo que se viene especulando, pues al parecer han preferido mantener en privado lo que sea que esté ocurriendo en su relación.