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Este impactante momento tendría a Brasil fuera del Mundial: su “mala racha” nació aquí

Redes reviven polémico momento al que le atribuyen la mala racha de Brasil, tras ser eliminados del Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Este video habría dado inicio a la supuesta mala racha de Brasil
Aquí habría comenzado la supuesta mala racha de Brasil. (AFP/ Odd ANDERSEN )

En la tarde de este domingo 5 de julio, Brasil y Noruega se enfrentaron en La Copa Mundial FIFA 2026, dejando por fuera al país latino de este importante evento deportivo; lo que generó conmoción en Latinoamérica.

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Durante este partido, se presentaron varios momentos de mucha incertidumbre, ya que en los últimos minutos se definió el marcador final, precisamente porque en el primer tiempo ninguno de los dos equipos anotó un gol.

Lo que se pensó que se iba a extender, se resolvió en tan poco tiempo, pues el reconocido futbolista Haaland fue quien le regaló los dos goles a su país, mientras que Neymar cobró un penalti y fue su último gol en un Mundial.

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Con este resultado, el jugador latino se va debido a que este era su último Mundial y por eso, su salida está generando muchas reacciones, pues dejó ver su dolor.

En medio de tanta conversación sobre Brasil, en redes revivieron por qué su mala racha en el fútbol, tras desempolvar un polémico video.

Aquí habría comenzado la supuesta mala racha de Brasil
El video que muchos señalan como el inicio de la mala racha de Brasil. (AFP/ Jewel SAMAD)

¿Cuál es el controversial video al que le atribuyen que Brasil esté fuera del Mundial 2026?

Las reacciones por la eliminación de Brasil del La Copa Mundial FIFA 2026 no se hicieron esperar, por lo que algunos desempolvaron el polémico video de Qatar 2022.

En el clip que compartió un usuario de ‘X’, se ve que el jefe de prensa de ese país le dio un pésimo trato a un gato que se subió a la mesa durante una rueda de prensa en ESE Mundial.

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¿Por qué se dice que desde el Mundial Qatar 2022 Brasil está en una mala racha?

En el video que recientemente desempolvaron en redes sociales, se nota que el jefe de prensa de Brasil toma al gato de una manera cuestionable e incluso se escucha que las reacciones de los periodistas son de rechazo.

El video que muchos señalan como el inicio de la mala racha de Brasil
Este video habría dado inicio a la supuesta mala racha de Brasil. (AFP/ Jewel SAMAD)

Junto al hombre está Vinícius Jr quien solo lo que hace es reírse de la situación; sin embargo, las críticas de las fue acabarlos en redes.

Por eso creen que, por ese mal comportamiento, Brasil está condenado a una mala racha, porque desde entonces en todo les va mal y ya no suenan como antes.

¿Qué ha perdido Brasil desde esa supuesta mala racha?

Desde este cruel acto, Brasil fue eliminada en cuartos de final ante Croacia en Qatar 2022.

Fueron derrotados en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay, Colombia y Argentina, perdiendo incluso su invicto histórico como local y así mismo, les fue mal en la última Copa América

Además, presentaron lesiones graves de jugadores y se menciona la rotura de ligamentos de Neymar.

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